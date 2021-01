Miksi amerikkalaiset maanviljelijät ovat huolissaan Joe Bidenistä?

Hoilly Spangler

Joe Biden pelaa varman päälle ja on valinnut maatalousministerikseen Obaman kausina tehtävää hoitaneen Tom Vilsackin.

Joe Bidenin valinta Yhdysvaltain presidentiksi huolestuttaa maanviljelijöitä. Miksi – se selviää viime syksyn vaaleja edeltävistä tutkimuksista.

Valtaosa haastatelluista viljelijöistä tuki presidentti Donald Trumpia ja hänen pyrkimystään hallita Kiinan kauppaa sekä purkaa Yhdysvaltojen talouden ja samalla maatalouden sääntelyä.

Elokuussa tehdyssä Farm Futures -tutkimuksessa 75 prosenttia viljelijöistä ilmoitti äänestävänsä Trumpia. Toisessa, Maa­tilamedia-nimisessä kyselyssä 85 prosenttia kertoi äänestävänsä Trumpia ja vain 12 prosenttia Bideniä.

Farm Futuresin kysymykseen ”mikä pitää sinut valveilla yöllä” monet vastasivat: ”Joe Biden valitaan presidentiksi.”

Pelot johtuvat todennäköisesti viime kädessä demokraat­tisen presidentin Barack Obaman aikana tehdyistä tiukoista ympäristövaatimuksista.

Niin sanottu Wotus-sääntö (Yhdysvaltojen vesialue) sai maatalousmaan omistajat huolestumaan omistusoikeuksien menettämisestä. Yksityinen maanomitus on USA:ssa lähes yhtä pyhä asia kuin aseiden omistaminen.

Viljelijöiden talous on kohentunut Trumpin aikana, vaikka viljan hinnat ovat olleet alhaalla. Trumpin tekemät päätökset, kuten kaupan vapauttaminen ja koronaan liittyvät ohjelmat, kilahtivat tilojen kassaan juuri ennen vaaleja.

On arvioitu, että tuet kattavat 40 prosenttia USA:n maatilojen nettotuloista vuonna 2020.

Kuinka Biden sitten voitti? Kaupunkien äänin. Vaalien äänestyskartta osoittaa, että Trump vetosi maaseudun asukkaisiin samalla tavalla kuin vuonna 2016, jolloin hän lupasi purkaa sääntelyä ja ”tyhjentää suon” Washington DC:ssä.

Maaseudun äänestäjät pysyivät Trumpin takana, mutta vaa’ankieliosavaltioissa, kuten Pennsylvaniassa ja Wisconsinissa, kaupunkien äänestäjät käänsivät vaalin Bidenille.

Yhdysvaltain maaseudulla kannatetaan eri asioita kuin kaupungeissa, ja tämä kahtiajako näkyi tuskallisen selvästi vaaleissa. Elokuussa 2020 julkaistussa Farm Futures -tutkimuksessa maanviljelijät pitivät ”talouden elpymistä” tärkeimpänä kysymyksenä presidentinvaaleissa ja seurasivat tarkasti ”Washingtonin toimintaa”. Koronan hoitaminen jäi tärkeydessä niiden taakse.

Talous oli tärkein huolen­aihe myös kaikkien Yhdysvaltain äänestäjien keskuudessa elokuussa Pew Research Center -tutkimuksessa, mutta melkein kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista sanoi, että koronaviruksen puhkeaminen oli ”erittäin tärkeä” tekijä äänestys­päätöksessä.

Bidenistä tulee Yhdysvaltojen 46. presidentti 20. tammikuuta 2021. Hän on luvannut yhdistää katkerasti jakautunutta kansakuntaa. Biden on jo täyttänyt kabinettinsa hyvin erilaisista taustoista tulevilla ihmisillä, kuten valitsemalla liikenneministeriksi julkihomon Pete Buttigiegin.

Yhdeksän Bidenin kabinetti­ehdokkaasta ​​”murtaa muureja”, jos Yhdysvaltain senaatti vahvistaa valinnat.

”Meillä on enemmän värejä kuin missään hallituksessa aiemmin”, Biden korosti äskettäin. ”Meillä on enemmän naisia ​​kuin missään hallituksessa koskaan. Meillä on muureja murtava hallitus.”

Biden ja demokraatit tarvitsevat epätoivoisesti yhteyttä maaseudun äänestäjiin. Biden tietää hyvin, että 75 miljoonaa ihmistä äänesti Donald Trumpia. Tämän takia amerikkalaiset maanviljelijät voivat ehkä rauhoittua.

Vaikka Biden toimi Barack Obaman varapresidenttinä vuosina 2008–2016, hänen ei odoteta seuraavan Obaman osin elitistisiksi tulkittuja jalanjälkiä. Bidenin täytyi vedota myös oman puolueen vasempaan siipeen saadakseen nimitykset läpi. Ikänsä vuoksi (78) hänen painotuksensa voivat olla erilaisia kuin aiempien ensimmäisen virkakauden presidenttien.

Biden teki turvallisen valinnan pyytämällä Obaman entistä maatalousministeriä Tom Vilsackia palaamaan maatalousministeriön, Usdan, johtoon. Viime ajat Vilsack on toiminut Yhdysvaltain maitotuotteiden vientineuvoston johtajana. Häntä on kritisoitu lähes miljoonan dollarin vuosipalkasta samalla, kun tuhannet maidontuottajat menevät konkurssiin eri puolilla Yhdysvaltoja.

Vilsack on kotoisin Iowasta, jossa hän toimi kuvernöörinä, kun maissia käyttävä etanoli­teollisuus alkoi muotoutua 2000-luvun alussa. Hän kannatti uusiutuvia polttoaineita vuosina 2009–2017 ollessaan Usdan johdossa. Tämän perusteella maissinviljelijöillä ei ole syytä huoleen, koska Biden suhtautuu myönteisesti ilmastoasioihin ja uusiutuvaan energiaan.

Maatalousministeriö ei ole ollut ilmastopolitiikkaa koskevan julkisen keskustelun keskipisteessä, mutta tilanne voi muuttua. Biden nimitti entisen ulkoministerin John Kerryn ”ilmasto­lähettilääkseen”. Obaman ulkoministerinä Kerry auttoi neuvottelemaan Pariisin ilmastosopimuksen taakse lähes 200 kansakuntaa.

Bidenin tiimi esitteli joulukuussa Ilmasto 21 -muistion. Se sisälsi kymmeniä ehdotuksia nopeasti käynnistettävistä koko hallinnon ilmastotoimista, joita Valkoinen talo koordinoi ja joista raportoidaan uudelle presidentille.

Muistio kehottaa maatalous­ministeriötä yhteistyöhön viljelijöiden kanssa. Se korostaa, että on etsittävä keinoja korvata viljelijöille ympäristön eteen tehtäviä toimia.

Seuraavien neljän vuoden aikana odotetaan lisää toimenpiteitä, jotka kannustavat viljelijöitä omaksumaan ilmastoa suosivia viljelytapoja kuten suorakylvöä ja kerääjäkasveja, jotka auttavat sitomaan hiiltä maaperään.

Huolta kannetaan siitä, miten iso vaikutus demokraattisen puolueen uudistusmielisillä on Bidenin poliittisiin päätöksiin. Vaikka Bidenin ei odoteta sääntelevän Yhdysvaltojen taloutta, on varhaisia merkkejä siitä, että amerikkalaiset maanviljelijät voivat menestyä seuraavien neljän vuoden aikana.

Mike Wilson on Yhdysvalloissa asuva toimittaja. Tekstin on kääntänyt Veikko Niittymaa.