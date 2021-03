Vihannesten, marjojen ja hedelmien sato jäi 311 miljoonaan kiloon, yksi kasvis ylsi tuotantoennätykseen – kuuma koronavuosi 2020 haastoi puutarha-alan

Hallitus on määrittänyt tänä vuonna avomaalla ja kasvihuoneissa tehtävät välttämättömät työt huoltovarmuuden kannalta kriittisiksi.

Sanne Katainen

Kasvihuonekurkun tuotanto kasvoi vuodesta 2019 kuudella miljoonalla kilolla, mikä merkitsi peräti 12 prosentin kasvua. Närpiö on yksi merkittävimpiä tuotantoseutuja Suomessa.

Viime vuonna Suomessa tuotettiin yhteensä 311 miljoona kiloa vihanneksia, marjoja ja hedelmiä. Määrä on hieman vuotta 2019 pienempi, tiedottaa Luonnonvarakeskus (Luke). Puutarhayritysten määrä oli 3 337 ja niillä oli viljelyksessään vajaa 20 000 hehtaaria peltoa ja 390 hehtaaria kasvihuoneita.

Satovuotta Luke luonnehtii monella tavalla poikkeukselliseksi. Erityisesti avomaan puutarhaviljelyä varjosti koronan mukanaan tuoma kausityövoiman saannin vaikeutuminen. Lisäksi vuosi oli ennätyksellisen lämmin.

Kasvihuonetuotannossa työvoimatilanne oli siltä osin helpompi, että ulkomainen työvoima on pidempiaikaisilla työluvilla töissä Suomessa. Välttämättömät työt, uudet kasvustot ja sadonkorjuu pyrittiin hoitamaan, mutta kuluvalla kaudella näkyy monivuotisten kasvien mahdollinen hoitovelka. Viljelypinta-aloissa ei koronavuosi Luken mukaan näkynyt, itse asiassa avomaan pinta-ala hieman kasvoi.

"Tälle kasvukaudelle on pyritty varautumaan paremmin kausityövoimahaasteisiin ja hallitus on määrittänyt muun muassa avomaalla ja kasvihuoneissa tehtävät välttämättömät työt huoltovarmuuden kannalta kriittisiksi. Silti tilanne on haasteellinen tämänkin kasvikauden alussa", pohtii yliaktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Suomalaiset vihannesviljelijät ovat vuonna 2020 ylittäneet ensimmäisinä maailmassa huiman sadan kilon keskisadon vuodessa. Uusi ennätysluku on noin 102 kiloa kurkkuja yhdeltä kasvihuoneneliömetriltä yhden vuoden aikana.

Keskisadossa ovat mukana kaikki suomalaiset kurkunviljelijät. Heillä oli vuonna 2020 kurkkua viljelyssä noin 53 hehtaaria. Tältä alalta poimittiin noin 54 miljoonaa kiloa kurkkua, mikä sekin on kaikkien aikojen ennätys.

"Myös edellinen maailmanennätys tehtiin Suomessa: vuotta aiemmin Luke kirjasi noin 94 kilon neliösadot. Keskisato on siten yhdessä vuodessa hypännyt ylöspäin reilulla kahdeksalla prosentilla. Siinä on vähän mallia muiden maiden kurkunviljelijöille", kehaisee toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen Kauppapuutarhaliitosta.

Keskeisin syy toistuviin ME-lukuihin on viljelyosaamisen nopea kehittyminen ja tuotannon korkea tekninen taso. Myös huonekantaa on uusittu viime vuosina rivakasti.

Tomaatin viljelyssä on päädytty laajentamaan lajikevalikoimaa matalasatoisimpiin erikoistomaatteihin, joiden osuus tomaattien 41 miljoonan kilon kokonaistuotannosta oli 6,3 miljoonaa kiloa. Ruukkuvihanneksia tuotettiin 104 miljoonaa ruukkua.

Avomaalta korjattiin 2020 vihanneksia 185 miljoonaa kiloa. Tuotanto jäi vajaa neljä miljoonaa kiloa edellisvuotta heikommaksi. Juuresten ja kaalien sato oli hyvä ja loppusyksyn pitkään jatkunut lämmin kausi kasvatti varastovihannesten satoa, mutta myös kokoa. Varastovihannesten nostoja jouduttiinkin monin paikoin viivästyttämään, koska lämmin sää esti varastojen tehokkaan jäähdyttämisen.

"Markkinoilla onkin nyt tavallista suurempia porkkanoita ja kaaleja", Jaakkonen jatkaa.

Sademäärä oli viime syksynä lähes koko maassa tavanomaista suurempi ja varsinkin Pohjanmaan rannikolla saavutettiin monin paikoin uusia sade-ennätyksiä. Ne aiheuttivat myös satovahinkoja. Edellisvuotista vähemmän satoa saatiin tarhaherneestä, ruokasipulista ja avomaankurkusta.

Mansikkaa saatiin myyntiin reilut 15 miljoonaa kiloa, vadelmaa 1,3 ja mustaherukkaa 1,1 miljoonaa kiloa. Marjojen kokonaistuotanto oli 18 miljoonaa kiloa. Mansikan satomäärä jäi 2,5 miljoonaa kiloa edellisvuotta heikommaksi.

Satotason heikkoutta selittää osin poimijapula, osin korjuukaudelle osuneet runsaat sateet. Viime vuonna marjoja viljeltiin tunnelissa jo 81 hehtaarin alalla, josta mansikkaa oli 44 ja vadelmaa 34 hehtaaria.

Koristekasveja tuotettiin viime vuonna 115 hehtaarin alalla 434 yrityksessä. Tulppaaneita tuotettiin myyntiin viime vuonna peräti 73 miljoonaa ja kesäkukkia 41 miljoonaa kappaletta. Hyötykasvien taimia harrastekäyttöön kasvatettiin reilut miljoona kappaletta.

"Myös kuluva vuosi vaikuttaa suosivan kotona ruokailua ja lomailua sekä kotipuutarhan hoitoa ja pikkusyötävän kasvattamista. Nämä kaikki ovat hyviä asioita kotimaisen puutarhatuotannon kannalta", Jaakkonen pohtii lopuksi.

Lue lisää:

Maitoa tuotettiin viime vuonna eniten K-kirjaimella alkavissa kaupungeissa