Traktorikaupassa on taas vahvaa vetoa – maaliskuusta on tulossa vilkkain ainakin viiteen vuoteen

Vuodenvaihde oli traktorikaupassa oudon hiljainen, mutta helmikuusta lähtien kauppa on käynyt vilkkaasti ja maaliskuusta on tulossa myynnillisesti vahva.

Siiri Niittymaa

Jokilaiva vei maaliskuun puolivälissä John Deeren traktoreita alas Rein-jokea. Traktorit tekevät nyt kauppansa joka puolella, myös Suomessa. Kuva on Düsseldorfista Saksasta.

Traktorivuosi alkoi laimeasti ja tammikuu oli historiallisen hiljainen, vaikka kuukausi on tavallisesti vuoden vilkkain. Helmikuussa alamäki oikeni jo lievään nousuun ja maaliskuusta on tulossa vahva maataloustraktoreiden kaupassa.

Alkuvuoden aikana on rekisteröity jo lähes 10 prosenttia enemmän traktoreita kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Viikonlopun saldo oli 440 maataloustraktoria tammikuusta maaliskuun 28. päivään, mikä on 35 traktoria enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten.

Tammikuun notkahdus kurottiin umpeen jo maaliskuun puoliväliin mennessä.

Valtra on tutusti kärjessä vajaan kolmen kuukauden rekisteröinneissä aavistuksen alle 50 prosentin markkinaosuudella. John Deere on yhtä selkeä kakkonen ja Claas on noussut kolmanneksi jättäen taakseen New Hollandin, Fendtin ja Massey-Fergusonin.

Maaliskuun menekin lisäys jakautuu usealle merkille. Valtra on myydyin merkki 68 ensirekisteröinnillä ja Deere on kakkosena 29 traktorilla. Seuraavina ovat MF ja Claas, 18 ja 16 rekisteröidyllä traktorilla.

Traktoriksi rekisteröidyt mönkijät tekevät hiljaisen syksyn jälkeen kauppansa ennätystahtia. Viime maanantaihin menessä traktorimönkijöitä on rekisteröity huimat 3194, mikä on 1398 enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Myydyin on ylivoimaisesti Polaris, joka on kahmaissut yli kolmasosan traktorimönkijöiden markkinasta 1 133 rekisteröinnillä.