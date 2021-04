Rypsistä ja rapsista tarjotaan kotimaassa jo 550 euroa, pörssi hipoi 600:aa – viljamarkkinoilla jyrkkää nousua viime viikolla

Jukka Pasonen

Öljykasvien hinnat ovat olleet voimakkaassa nousussa tänä vuonna.

Viljat ja etenkin öljykasvit olivat viime viikolla hyödykepörsseissä ajoittain suorastaan hillittömässä nousussa.

Pariisin hyödykepörssissä toukokuun rapsinoteeraus nousi torstaina 595 euroon tonnilta.

Elokuun ja marraskuun eli tulevan sadon noteeraukset nousivat Pariisissa torstaina yli 500 euron mutta laskivat perjantai-iltapäivästä sen alle.

Vehnän toukokuun noteeraus lähestyi torstaina 240:tä euroa tonnilta. Syksyn ja ensi kevään vehnänoteeraukset ylittivät torstaina 220 euroa. Perjantaina vehnäkin oli iltapäivästä laskussa. Sijoittajat kotiuttivat alkuviikon tuomia voittoja.

Maissin kesäkuun noteeraus oli noin 230 euroa tonnilta. Ensi talven noteeraukset olivat yli 200 euroa.

Samanlaista nousua oli viljapörsseissä Yhdysvalloissa. Vehnä ja soija nousivat Chicagossa viime viikolla ylimmilleen seitsemään vuoteen.

Hinnannousun taustalla vaikuttavat tärkeiden tuotantoalueiden sää ja epävarmuus.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa on kylmää ja kuivaa. Kylvöt seisovat lämpimämpää säätä odotellessa. Pakkasasteet voivat vahingoittaa syysviljoja.

Venäjällä vehnän satoennusteita on laskettu talvituhojen ja uudelleenkylvämistarpeiden takia.

Brasiliassa on kuivaa.

Samaan aikaan viljalle on hyvää kysyntää. Kiina jatkaa ostoksiaan.

Rapsin tarjonta on niukkaa. Viime viikolla uutisoitiin, että rapsin suuri viejämaa Kanada saattaa tänä vuonna vielä ennen uutta satoaan tuoda rapsia Ukrainasta.

Rapsiin vaikuttaa myös muut kasviöljyt, kuten palmuöljy ja soija, joita ei myöskään ole liikaa. Biopolttoaineiden kasvava valmistus tukee kasviöljyjen hintaa.

Kotimaassa Avena tarjosi perjantaina heti toimitettavasta rypsistä ja rapsista 528–544 euroa tonnilta.

Hinta on poikkeuksellisen korkea. Luonnonvarakeskus Luken tilastopalvelussa ovat öljykasvien hinnat vuodesta 2009 alkaen. Korkein tilastosta löytyvä hinta on 496 euroa syyskuussa 2012. Yleensä hinta on liikkunut 300:n ja 400 euron välillä.

Hyvin harvalla viljelijällä tosin on enää öljykasveja myymättä. Maaliskuun puolivälissä Avenan arvion mukaan noin 90 prosenttia viime syksyn sadosta oli jo vastaanotettu.

Tuleville toimitusjaksoille Avena tarjoaa korkeimmillaan 550 euron hintaa. Ensi syksyn sadon korkein tarjous yhtiöllä oli 489 euroa tonnilta.

Rehuviljojen hinnoissa oli kotimaassa viime viikolla laskua.

Useat tutkimuslaitokset ovat nostaneet ennusteitaan maatalouden tuottajahinnoista tänä vuonna.

Ennusteet eivät kuitenkaan lupaile niin korkeita hintoja kuin nyt pörssien futuurihinnat.

Maailmanpankki ennustaa maataloustuotteiden hintojen olevan tänä vuonna keskimäärin 14 prosenttia viime vuotta korkeammalla.

Lannoitteiden hintojen se ennustaa olevan keskimäärin 27 prosenttia korkeammat.

Brittiläisten maatalousosaajien AHDB analysoi, että maatalousmarkkinoita ajaa tällä hetkellä pitkälti epävarmuus. Auki ovat kysymykset suurten maiden kylvöaloista ja kasvien pärjäämisestä sekä se, paljonko Kiina oikeasti viljaa tarvitsee.

Kun nämä kysymykset saavat aikanaan vastaukset, hinnat voivat nopeasti muuttua suuntaan jos toiseen.

Maataloushyödykemarkkinat ovat houkutelleet myös sijoittajia, jotka ovat liikkeissään äkkinäisiä. Hintakuplan riski on olemassa.

Maitotuotteiden hinnat eivät paljon muuttuneet viime viikolla järjestetyssä Global Dairy Trade -huutokaupassa.

Kokonaisindeksi laski 0,1 prosenttia, kun se edellisellä kerralla nousi 0,3 prosenttia. Indeksi on tänä keväänä ollut korkeimmillaan sitten maaliskuun 2014.

Viime viikolla voin hinta hiukan laski ja täysmaitojauheen vähän nousi.

Markkinakommenteissa arvioidaan, että hinnat pitävät pintansa, koska kysyntä on kasvussa ja pohjoisella pallonpuoliskolla tuotantomääriin liittyy epävarmuutta.

Munivien kanojen määrä on huhti- ja toukokuussa pienempi kuin viime vuonna, noin 3,9 miljoonaa kappaletta.

Maaliskuussa on haudottu kotimaahan 425 000 kanauntuvikkoa, kertoo Ruokavirasto. Arvio huhtikuulle on 273 000 kappaletta.

Kantar TNS Agri ennustaa, että loppukesällä kanamäärä nousee 4,1 miljoonaan.

Raakaöljyn (Brent) tynnyrihinta on huhtikuussa liikkunut 62–67 dollarissa.

Öljyn kysyntä on alkuvuodesta ollut edelleen vähäisempää kuin ennen koronapandemiaa, kertoo Maailmanpankki. Taudin uudet aallot hidastavat kysynnän ja hinnan nousua.