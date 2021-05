Valkoposkihanhille järjestetään lasershow 7 000 euron laitteella – täysautomaattinen lasersäteitä ampuva linnunkarkotin on viljelijöiden viimeinen oljenkorsi

Lari Lievonen

Viljelijä Pekka Partanen (oik.) seurasi Luken Jukka Forsmanin (punainen takki), Pohjois-Karjalan elyn Mika Pirisen (musta takki), Harri Kontkasen (ruskea takki) ja Jari Kontiokorven (sininen takki) työntekoa.

Täysautomaattinen lasersäteitä ampuva linnunkarkotin on viimeinen oljenkorsi, josta toivotaan apua valkoposkihanhien hätistämiseen Pohjois-Karjalassa.

Pellon laidassa aurinkokennojen ja akkujen turvin automaattisesti toimiva Avix-merkkinen laserlaite maksaa noin 7 000 euroa.

Laite ja sen lasersäde on kehitetty Pohjois-Amerikassa nimenomaan lintujen karkotukseen. Siellä runsaslukuinen lumihanhi aiheuttaa samanlaisia ongelmia kuin valkoposkihanhi Suomessa.

Sen karkotusteho perustuu siihen, että linnut yhdistävät vihreänä hehkuvan liikkuvan täplän fyysiseksi vaaraksi ja lentävät pakoon. Vihreä liikkuva täplä näkyy myös päivänvalossa.

Maanantaina Pohjois-Karjalan ely-keskuksen ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) väki asensivat yhden laserlaitteen Tohmajärven Valkeasuolle ja yhden Kiteen Puhokseen.

Laitetta varten kasattiin noin kolme metriä korkea teline, jotta lasersäteen saa suunnattua alaviistoon turvallisen käytön varmistamiseksi. Vihreä lasersäde ohjelmoidaan älypuhelinsovelluksella liikkumaan halutulla alueella tietyllä nopeudella.

Laserlaitteiden turvallisuusluokituksessa vaarallisin luokka on 4, lintujen karkotuksen tarkoitettu laite on 3B-luokkaa. Käyttö vaatii luvan ja sivullisia on varoitettava sen käytöstä.

Yhteensä laitteita on maakunnassa neljä, joista kaksi on elyn viime keväänä hankkimia ja kaksi Luken tänä keväänä. Viime keväänä hankitut elyn laitteet eivät ole vielä tositoimissa päässeet osoittamaan toimivuuttaan teknisten ongelmien vuoksi.

Näiden laserien lisäksi käytössä on myös karkotuksen suunnitellut käsilaserit.

Avix-merkkinen laserlaite on kehitetty Pohjois-Amerikassa lintujen karkottamiseen.

Lista jo kokeilluista karkotuskeinoista on pitkä sisältäen muun muassa haukkaleijat, erilaiset kaasupallot, kaasutykit, petolintujen äänet ja kävellen karkotuksen. Toimivaa ja kustannustehokasta vaihtoehtoa ei valikoimasta ole löytynyt.

Pohjois-Karjalan elyn laji­vahinkokoordinaattori Mika Pirinen kuvailee laserin olevan viimeinen karkotuskeino, jota kokeillaan. Ne asennettiin hanhipeltokokeilussa mukana olevien viljelijöiden pelloille.

Jos laser todetaan tehokkaaksi, lasereiden rinnalle hanhiongelmaa ratkaisemaan tarvitaan runsaasti ruokailupeltoja. Niiden määriin Pirinen ei vielä tässä vaiheessa ota kantaa, vaikka joitain laskelmia tarpeista onkin jo tehty.

Vielä vuonna 2018 muovisen huuhkajan asettaminen pellon laitaan saattoi pelottaa valkoposkia sen verran, että ne pysyttelivät peltolohkolta poissa.

Hanhien päämuutto Vattimeren rannikon tienoilta Pohjanmeren kaakkoisosasta ei ole vielä alkanut kylmien ja vastatuulisten säiden takia.

Erilaisia sääolosuhteita kestävät karkotuslaitteet ja -välineet ovat arvokkaita ja valtavien valkoposkiparvien edessä niiden on todettu olevan voimattomia. 7 000 euroa maksava lintujen karkotukseen kehitetty laserlaite lienee yksi kalleimmista markkinoilla olevista, sen tehosta ely ja Luke aikovat saada selvyyden tänä keväänä.

Yksi halvimmista hanhien pelotteeksi tarkoitetuista tuotteista lienee muovinen huuhkaja, jonka saa muutamalla kympillä. Haukkaleijojen hinnat tarvikkeineen ovat vähintään sata euroa kappale.

Heliumilla täytetty lentävä leija on kehittyneempi versio yksinkertaisesta haukkaleijasta, myös hinta on kaksinkertainen, eli yli 200 euroa.

Varsinais-Suomen ely-keskus ei ole tälle keväälle myöntänyt poikkeuslupia, jotka sallisivat äänipelotteiden käytön. Silloin kun äänipelotteiden käyttö on sallittua, esimerkiksi syysmuuton aikaan, voi hankkia nestekaasutykin. Sellainen maksaa vähintään runsaat 500 euroa, mutta se on myös tehokas viljelijöiden kokemusten mukaan.

Itsetehty linnunpelätin on toki ilmainen, mutta tehoton. Niilläkin viljelijät ovat nurmiaan koittaneet suojata etenkin Keski-Karjalassa.

Haukkaleijat eivät ole valkoposkia hirvittäneet, vaan ne laskeutuvat kyllä pellolle missä leijat kaartelevat.