"Maatalousnäyttelyn peruuntuminen jättää ison loven Oripään Urheilijoiden budjettiin"

Oripään Urheilijoiden puheenjohtaja Janne Paju heittämässä Okra-radalla.

Okrassa työskentely on merkittävä osa monien paikallisten yhdistysten taloutta. Oripääläiset ovat innokasta talkookansaa.

Oripään Urheilijat on hoitanut Okran lipunmyyntiä ja -tarkastusta kahdella pääportilla ja saanut palkkioksi rahaa seuralle.

Oripään Urheilijat on työskennellyt myös Okran pääravintolassa ja tehnyt näyttelyalueen loppusiivouksen. "Okran talkoolaisten tehtävät ovat pysyneet jo vuosien ajan melko samoina. Jokainen tietää oman paikkansa eikä opettelua tarvitse joka Okrassa aloittaa alusta", kertoo Oripään Urheilijoiden puheenjohtaja Janne Paju.

Vuonna 2019 Oripään Urheilijat tekivät Okrassa yhteensä noin 1000 työtuntia.

"Okra-tuottojen poisjääminen jättää ison loven Oripään Urheilijoiden budjettiin", kertoo Paju.

Okra-tuottojen ansiosta urheiluharrastusten maksut ovat olleet maltillisia ja harrastajamäärät ovat olleet korkealla tasolla.

Paju kertoo, että urheilun harrastajien määrä on lähtenyt koronan myötä laskuun. Toiveena on, että harrastusten hintaa ei tarvitsisi nostaa perutun Okran vuoksi, koska se voisi vähentää harrastajien määrää entisestään.

Urheiluharrastusten lisäksi Okra-tuloilla on panostettu frisbeegolfrataan. Oripään Kangastuvalta lähtevä frisbeegolf-rata on nimetty Okra-radaksi. Okran järjestäjä Lions Club Oripää on yksi radan pääsponsoreista.

Rata tehtiin ensin 9-väyläiseksi vuonna 2013, mutta sitä on laajennettu vuosien mittaan. Nyt väyliä on 24.

"Rataa on kehuttu lähialueiden parhaaksi radaksi", Paju kehuu.

Tänä vuonna frisbeegolfradalle on palkattu nuori työntekijä, joka pitää huolta alueen siisteydestä ja kunnosta.

Okra-tuloilla on rakennettu 24-väyläinen frisbeegolfrata.