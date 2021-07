Afrikkalainen sikarutto pääsi kahteen sikalaan Saksassa

Kari Salonen

Sikaruttoa löytyi Saksassa ensimmäisen kerran tuotantosikalasta Puolan rajan läheltä. Kuva on Suomesta eikä liity tapaukseen.

Afrikkalainen sikarutto on päässyt leviämään ensimmäistä kertaa tuotantosikaloihin Saksassa.

Saksalainen Friedrich-Loeffler-Institut tiedotti asiasta välittömästi taudin varmistumisen jälkeen. Saksan ASF-tapausten tutkinta on keskitetty instituuttiin.

Molemmat nyt löytyneet tapaukset ovat Puolan rajan lähellä mutta etäällä toisistaan. Kyse on pienistä sikaloista, instituutti tiedotti.

Vain muutamaa päivää aiemmin kerrottiin sikaruton löytymisestä Tallinnan lähellä sijaitsevassa 1 700 sian sikalassa.

Puolassa tautia todettiin seitsemässä tuotantosikalassa viime viikolla, EU:n eläintautien seurantajärjestelmä kertoo.

Tautiin menehtyneitä villisikoja löytyi viime viikolla 167, josta lähes kolmannes oli Saksassa. Saksa on rakentanut kaksinkertaiset aidat kolmen tautikeskittymän ympärille ja niiden ulkopuolelta on löytynyt vain yksittäisiä tautitapauksia.

Tänä vuonna Euroopassa on todettu sikaruttoa 617 tuotantosikalasta ja tautiin kuolleita villisikoja on 7 819, niistä lähes tuhat Saksassa. Vaikein tilanne on Unkarissa, Slovakiassa ja Puolassa villisioissa ja tuotantosikaloissa Romaniassa.

Afrikkalainen sikarutto on erittäin vaarallinen sikojen tauti, mutta ihmisiin tauti ei tartu. Suomesta ei ole löydetty sikaruttoa.