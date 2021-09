Niukkuus näkyy: Rehuohran hinta nousi ohi leipäviljojen ja kauran

Carolina Husu

Ohra kärsi pahoin tämän kasvukauden säistä. Syysohra menestyi kevätkylvöjä paremmin.

Niukkuus ohrasta näkyy kotimaan viljamarkkinoilla. Suuri osa ostajista tarjoaa nyt ohrasta enemmän kuin mistään muusta viljasta.

Rehuohran ylin hinta on usealla ostajalla 225 euroa tonnilta. Fazer ja Myllyn Paras tarjoavat vehnästä 227 euroa. Mallasohra on omassa luokassaan.

Vilja-alan yhteistyöryhmä Vyr on laatinut tulevalle talvelle kauden ensimmäisen viljatasearvion.

Sen perusteella vilja ei lopu eikä tuontia juuri tarvita. Kotimaan kokonaiskysyntä on 2,78 miljardia kiloa ja satoennuste 2,77 miljardia kiloa.

Tasearviossa vehnä on hyvin tasapainossa. Sitä tuodaan hiukan Suomeen, mutta viedään enemmän.

Rukiin runsaat varastot paikkaavat tämän kesän sadon puutteita.

Ohralla kotimaan kulutusta on pienennetty 1,23 miljardiin kiloon, kun se monina vuosina on noin 1,4 miljardia kiloa. Satoennuste on 1,07 miljardia kiloa. Ohravarastot painuisivat ensi kesänä 167 miljoonaan kiloon, kun ne viime kesinä ovat olleet noin 400 miljoonassa kilossa.

Kauran kotimaan käyttöä on nostettu viime vuosilta. Vientiin menisi 300 miljoonaa kiloa. Loppuvarastot pienenevät noin 300 miljoonaan kiloon.

Vyr muistuttaa, että muutoksia tasearvioihin vielä tulee satomäärien tarkentuessa ja talven edetessä.

Ruuan hinta kääntyi elokuussa maailmalla takaisin nousuun kesä–heinäkuun laskun jälkeen.

YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO:n ylläpitämää ruuan hintaindeksiä nosti elokuussa sokerin, kasviöljyjen ja viljan kallistuminen. Indeksi hätyyttelee jälleen vuonna 2011 nähtyjä historian korkeimpia arvoja.

Ruuantuottajille tämä on vain yksi osa kokonaisuutta. Kustannukset ovat myös kohonneet vauhdilla.

Suomessa tuottajahinnat eivät ole tänä vuonna viljaa ja öljykasveja lukuun ottamatta merkittävämmin muuttuneet. Myös kuluttajahintojen muutokset ovat vähäisiä.

Viljan hinnat nousivat elokuussa maailmalla FAO:n mukaan reilut kolme prosenttia heinäkuusta ja olivat 31 prosenttia viime vuotta korkeammalla.

Nousun takana oli useissa maissa laskeneet vehnän ja ohran satoennusteet. Sen sijaan maissin hinta hiukan laski elokuussa, kun Argentiinassa, EU-maissa ja Ukrainassa sato-odotukset ovat kohentuneet.

Kasviöljyjen hintaa nosti elokuussa lähes seitsemän prosenttia heinäkuusta hyvä kysyntä ja rajallinen tuotanto, FAO kertoo.

Rapsiöljylle on muun muassa EU-maissa kysyntää, mutta tarjonta niukkenee koko maailmassa.

Palmuöljyn varastot alenevat. Auringonkukkaöljystä on niukkuutta ennen kuin uusi sato on markkinoilla.

Maitotuotteiden hintaindeksi laski elokuussa aavistuksen heinäkuusta, mutta on lähes 14 prosenttia vuodentakaista korkeammalla.

Maitojauheiden hinnat laskivat. Kysyntä on heikohkoa samaan aikaan, kun tuotanto kasvaa Oseaniassa.

Juustojen hinnat sen sijaan nousivat niiden kysynnän kasvaessa ja tarjonnan Euroopassa niuketessa.

FAO:n lihan hintaindeksi nousi elokuussa hiukan. Indeksi on nyt 22 prosenttia vuodentakaista korkeammalla.

Elokuussa naudan- ja siipikarjanlihan hinnat olivat nousussa hyvän kysynnän ansiosta. Nautaa on mennyt runsaasti muun muassa Kiinaan.

Sen sijaan sianlihan hinta laski, kun Kiina on vähentänyt ostojaan. Samaan aikaan tarjonta Euroopassa on kasvanut.

Sianlihan hinta on jatkanut Euroopassa laskuaan, selviää EU:n tilastoista. Sekä Tanskassa että Saksassa hinta on painunut alle 1,40 euron kilolta. EU-maiden keskihinta oli elokuun lopussa 1,42 euroa.

Suomessa on menty vastavirtaan, hinnassa on sentin korotus 1,59 euroon kilolta.

Luonnonvarakeskus Luken mukaan lihantuotanto on tänä vuonna kotimaassa vähentynyt siipikarjaa lukuun ottamatta.

Tammi–heinäkuussa naudanlihan tuotanto on vähentynyt neljä prosenttia. Sianlihan tuotanto on laskenut kaksi prosenttia ja lampaan 16 prosenttia.

Siipikarjanlihan tuotanto on kasvanut prosentin viime vuodesta.

Tammi–kesäkuussa lihan kokonaiskulutus oli viime vuoden tasolla, kertoo Kantar TNS Agri.

Siipikarjanlihan kulutus kasvoi viisi prosenttia. Naudanlihan kulutus laski kaksi prosenttia ja sianlihan kulutus kolme prosenttia. Karitsanlihan käyttö oli 15 prosenttia vähäisempää verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan.

Sokerin hinnat nousivat FAO:n mukaan elokuussa lähes 10 prosenttia heinäkuusta.

Viimeisin nousu tuli epäilyistä, että halla vaurioitti Brasilian sokerisatoa. Brasilia on maailman suurin sokerinviejämaa. Kuivuus on ollut jo pitkään Brasiliassa huolena.

Raakaöljyn hinnan pieni lasku elokuussa ja sokerisadon hyvät näkymät Intiassa sekä EU-maissa estivät suuremmat hinnan nousut elokuussa, FAO kertoo.