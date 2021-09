Palkattu työvoima tekee entistä suuremman osan maa- ja puutarhatalouden työstä

Vuodesta 2010 maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä on vähentynyt 23 prosenttia. Tuotannon määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Pasi Leino

Palkatut työntekijät tekivät 30 prosenttia maa- ja puutarhatalouden töistä henkilötyövuosina mitattuna.

Maa- ja puutarhatalous työllisti viime vuonna noin 138 000 henkilöä ja he tekivät töitä noin 70 800 henkilötyövuoden verran.

Suurin työntekijäryhmä oli viljelijät ja heidän perheenjäsenensä, mutta palkatun työvoiman määrä ja erityisesti heidän tekemänsä työmäärä ovat kasvaneet, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta julkaisusta.

Viljelijöitä, yhtymien osakkaita ja heidän perheenjäseniään oli yhteensä 90 500 henkilöä vuonna 2020. He tekivät 65 prosenttia maa- ja puutarhatalouden töistä.

Viljelijöiden ja perheenjäsenten osuus tehdyn työn määrästä on vähentynyt, sillä koko 2010-luvun se on ollut noin 80 prosenttia, Luke kertoo.

Palkatut työntekijät tekivät 30 prosenttia töistä henkilötyövuosina mitattuna.

Kokoaikaisesti työskentelevinä vakituisesti palkatut tekivät hieman isomman kokonaistyömäärän kuin lyhytaikaisesti palkatut, vaikka lyhytaikaisen työvoiman henkilömäärä oli lähes kolminkertainen vakituisesti palkattuihin nähden.

Maatalouslomittajat ja urakoitsijat tekivät yhteensä viisi prosenttia maa- ja puutarhatalouden työstä.

Vuonna 2020 Suomessa maa- ja puutarhatiloilla työskenteli 20 800 ulkomaalaista työntekijää. Heistä 3 400 oli vakituisesti palkattuja ja 17 400 tilapäisesti palkattuja.

Ulkomaalaisten palkkatyöntekijöiden määrä on lisääntynyt noin viidellä tuhannella vuodesta 2016. Ulkomaalainen työvoima tarkoittaa tiloille palkattuja työntekijöitä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia.

"Edelliseen vuoden 2010 maatalouslaskentaan verrattuna maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä on vähentynyt 23 prosenttia. Maa- ja puutarhataloudessa tehdyn työn määrä on vähentynyt kymmenen prosenttia. Viljelyssä oleva ala on samalla ajanjaksolla jopa hieman lisääntynyt, eikä tuotannon määrässä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia", yliaktuaari Jaana Kyyrä Lukesta kertoo.

Tiedot maa- ja puutarhatalouden työvoimasta on kerätty Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyn yhteydessä vajaalta 13 000 tilalta.