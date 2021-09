Huono satovuosi iskee kovaa sikatiloihin – ”Tilanteen kärjistyminen voi johtaa siihen, että rakennemuutos tapahtuu väkivaltaisesti"

Kulunutta kasvukautta voidaan kuvata katovuodeksi varsinkin Varsinais-Suomessa. Alueella on puitu pahimmillaan noin puolen tonnin hehtaarisatoja ja osa kasvustoista on murskattu tai muokattu maahan.

Marja Seppala

Jos lihasikalat jättävät porsaita ottamatta rehupulan takia, ongelmat kasaantuvat emakkotiloille. Arkistokuva.

Varsinais-Suomi on merkittävä sikatalousalue Etelä-Pohjanmaan rinnalla. Suurinta huolta aiheuttaa ohran satotilanne, kertoo MTK:n liha-asiantuntija Mari Lukkariniemi.

”Pahin mitä olen varsinaissuomalaiselta sikatilalliselta kuullut, on 600 kilon hehtaarisato.”

Monilla tiloilla oma sato ei riitä ruokintaan. Vaihtoehtoina on Lukkariniemen mukaan ostaa viljaa kauempaa tai tuontimarkkinoilta.

”Joillain tiloilla helpotusta voivat tuoda viimevuotiset viljavarastot. Osaltaan tilannetta voi myös pelastaa elintarviketeollisuuden hylkytavara vehnästä ja kaurasta, koska laatu ei ole ollut huippua.”

Jos tilan talous on niin tiukalla, että rehua ei ole varaa ostaa, lainan lyhennysvapaiden käyttöä harkitaan, jos siihen on mahdollisuus, Lukkariniemi toteaa.

Haasteena on kuitenkin muidenkin kustannusten nousu.

Rehupulaa ja tiloille tulevia kustannuksia kuvaa se, että leipävehnä on tällä hetkellä edullisempaa kuin rehuohra.

”Osa tilallisista voi laskea eurot yhteen ja tehdä päätöksiä, että ei ota lihasikoja kasvatukseen. Sitä on jo liikkeellä.”

Lukkariniemi näkee, että sikaketju tarvitsisi nyt solidaarisuutta, jotta porsasruuhkaa ei pääsisi syntymään.

”Toivon, että päätöksiä olla ottamatta lihasikoja ei tehtäisi. Se johtaisi ongelmiin emakkosikaloilla, joilla ei ole tiloja teuraiden kasvatukseen.”

Käsillä oleva ongelma heikon satotilanteen ja kannattavuuden kanssa on monisyinen.

”Ratkaisut, joita on tarjolla, eivät välttämättä ole yksittäisen tilan kannalta sellaisia, jotka palvelisivat heidän akuuttia tilannettaan.”

Viimeiset kuusi vuotta kotimaisen sianlihan kulutus on laskenut 3–4 prosentin vuositahtia. Samanaikaisesti porsastuotoksen kehitys on ollut odottamattoman hyvää, mikä on johtanut ylituotantoon.

”Hallittu sopeutuminen tapahtuisi emakkojen vähentämisellä. Se ei kuitenkaan ratkaise rehukustannusongelmaa.”

Sikapuolella rakennekehitystä on jo ollut ilmassa, mutta se on kesken.

”Tilanteen kärjistyminen voi johtaa siihen, että rakennemuutos tapahtuu väkivaltaisesti.”