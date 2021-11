Kauppa: "Ruokaketjun kaikkien osien pitää olla kannattavia" – Alan toimijat miettivät nyt, tarvitaanko sopimuksiin kriisipykälä, alalle joku uusi mekanismi vai jotakin muuta

"Kotimainen alkutuotanto on elintärkeää", sanoi myös elintarviketeollisuus MTK:n keskiviikkoisessa tempauksessa.

Kari Salonen

Helsingin Narinkkatorin paneelissa pohdittiin, mikä ruokaketjussa hiertää ja mitä voitaisiin tehdä, jotta tuottajalle jäisi enemmän käteen.

MTK:n tempauksen jälkeen keskiviikkona vaikutti siltä, että ruokaketjua hiertäviin hintaongelmiin aletaan etsiä ratkaisua samantien ja tosissaan.

Ainakin elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä, Päivittäistavarakaupan Kari Luoto ja MTK:n Jyrki Wallin kaivoivat kännykät ja kalenterit esiin, kun MT kysyi, milloin ja mitä asiassa alkaa seuraavaksi tapahtua.

Joukko värjötteli lusikoimassa 40 sentin lihakeittoja juuri päättyneen paneelikeskustelunsa päälle.

Yhteistä säveltä tapailtiin kyllä jo paneelissa.

”Kaikkien ketjun osien pitää olla kannattavia”, aloitti Luoto.

”Huoli on ehdottomasti yhteinen. Kotimainen alkutuotanto on elintärkeää elintarviketeollisuudelle”, säesti Käkelä ja muistutti huoltovarmuuden hienoudesta koronan aikana.

”En tiedä mitään hienompaa ammattia kuin tämä, jossa saan tuottaa toisille ruokaa”, MTK:n johtokunnan jäsen Kaisa Rantasalo sanoi.

”Mutta kun saan ilmoituksia energian, lannoitteiden, rehujen ja varaosien kallistumisesta kymmenillä prosenteilla, minulla ei ole mitään mahdollisuutta ilmoittaa eteenpäin, että koska kustannukset ovat nousseet, joudun nostamaan maidon hintaa.”

Wikberg huomautti, ettei hän voi vaikuttaa hintaan, mutta voi olla sovittelijan roolissa parantamassa ketjun yhteistyötä, vaikka lakia ei olekaan rikottu.

”Jokin mekanismi pitäisi olla, että ketju saadaan toimimaan.”

Mikä ja milloin, on auki ja voi kestää.

”Sellainen tarvitaan ja siinä tarvitaan ehdottomasti kaikkia.”

Luoto ehdotti, että kaikkiin kumppanisopimuksiin kirjattaisiin jonkinlainen pykälä markkinoilla tapahtuvien nopeiden hintaheilahteluiden varalta.

”Sellaiselle olisi yhä enemmän tarvetta, kun säiden ääri-ilmiöt lisääntyvät.”

Markkinan muuttuessa hintojen tulisi joustaa myös alaspäin.

Paneelia juontanut Wallin muistutti, että kyselyissä 84 prosenttia kuluttajista pitää viljelijöiden nykyistä osuutta ruuan hinnasta liian pienenä. Onko hinnoittelu siis pielessä?

Käkelä ei ottanut kantaa hintaan, mutta muistutti, että myös teollisuuden energia-, pakkaus- ja kuljetuskustannukset ovat nousseet.

Luodon mielestä ruuan oikean hinnan määrittelee kuluttaja. Nykyisen kriisin alkusyynä hän piti viljelijöille panoksia myyviä tahoja ja ihmetteli esimerkiksi lannoiteteollisuuden puuttumista keskiviikon paneelista. Hän myös huomautti, että nousua on kestänyt jo pidempään ja tuottajahinnat ovat Suomessa eurooppalaista tasoa.

”Voi myös miettiä, onko se hyvä, että maitohyllyllä ja lihatiskillä on lähes pelkästään kotimaisia tuotteita. Jos tuontituotteita olisi enemmän, voisiko siellä olla kahden kerroksen tarjontaa ja kotimaiset hinnoitella korkeammalle?”

Rantasalo kavahti ajatusta. ”Täällä on korostettu korkeaa laatua, ja kotimaiset tuotantovaatimukset ovat tuontia tiukemmat. Siksi hintakilpailu ei ole reilua ja on vaikea nähdä, miten hintaa saataisiin reilummaksi lisäämällä tuontia.”

Paneelin päätyttyä lavalle pöllähti yllätysvieras, maatalousministeri Jari Leppä (kesk.), joka lausui jo sateiselle torille ehtineille panelisteille näin:

”Elintarvikemarkkinamme ei toimi. Siitä osoituksena on, että valtavasti kohonneita tuotantokustannuksia ei ole pystytty siirtämään tuottajahintoihin. Teollisuus ja kauppa, tämä on vahva viesti teille: nyt on aika muuttaa hyvät puheet teoiksi.”

Kauppa ja teollisuus olivat jo siirtyneet lihasopalle, mutta Antti Kurvinen (kesk.) muistutti vielä tiede- ja kulttuuriministerinä sivistyksen voimasta. ”Tietoa pitää lisätä, sillä se vaikuttaa kuluttajien valintoihin. Nämä hinnat ovat häpeällisiä.”