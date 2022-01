Katso videolta, miten lapinlehmä kyntää onnellisena lunta – Estella on karjan pienin, mutta kaikkien pomo, ja lumi on sille rakkain elementti

Ida Lindström

Kun ayrshire-rotuinen lehmä pääsee navetasta lumiselle pihalle, seuraa pari innokasta hyppyä ja sitten varovaista etenemistä. Lapinlehmä sen sijaan on omimmassa elementissään: saman tien pää syvälle hankeen ja kunnon lumipesut, ihanaa!

Tältä näyttävät rotuerot videolla, jonka Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston opetusmaatilan vastaava karjanhoitaja Ida Lindström kuvasi perjantaina.

Saarijärvellä sijaitsevalla koulutilalla on nelisenkymmentä lypsävää. Lypsyn hoitaa robotti.

Karja pääsee talvellakin jaloittelemaan vähintään viikoittain, kunhan ulkona ei ole liukasta. "Kesällä ovet ovat auki ympäri vuorokauden."

"Meillä on tällä hetkellä aika kirjava karja: noin puolet eläimistä ayrshireä ja puolet holsteinia, lisänä yksi jersey ja yksi lapinlehmä", Lindström kertoo. Hän toteaa, että rotuja on opetuksen kannalta hyvä olla useita, jotta opiskelijat näkevät niiden luonne-eroja.

Videolla esiintyvä lapinlehmä Estella on suuri persoonallisuus.

"Hän on navetan vanhin lehmä, 13-vuotias ja kymmenen kertaa poikinut", Lindström kertoo.

Estella on karjan pienin ja vahvin ja kaikkien pomo, Lindström kuvaa. "Viisas vanha eläin."

Kun on Estellan vuoro mennä lypsylle, se menee ja muut väistävät. Sitä ei pusketa eikä sen päälle hypitä, siitä se pitää huolen.

Estellaa eivät myöskään ihmiset komentele – tai voivat yrittää, mutta lehmä tekee oman päänsä mukaan. "Me aikuiset karjanhoitajat pärjäämme kyllä sen kanssa, mutta opiskelijoilla on hankalampaa. Jos se päättää, ettei mene johonkin, niin se ei mene."

"Kunnon kanttura, joka pistää vastaan joka asiaan", LIndström sanoo hellästi. "Mutta on hän kyllä herttainen."

Estella on lapinlehmäksi hyvä lypsäjä. Sen elinikäistuotos on tähän mennessä jo hiukan yli 70 000 kiloa. Maidon rasvaprosentti on peräti kuusi, kun koulutilan karjan keskimääräinen lukema on 4,7.

Lindström kertoo, että maidon pitoisuuksiin on tilalla pyritty panostamaan. "Rasva ja valkuainen ovat helpompia jalostaa kuin maitomäärä."

Hän toteaa, että maitomäärän kasvaessa kovin korkeaksi seurauksena on usein hedelmällisyysongelmia. "Ja toisaalta opetusmaatilan päätavoite ei ole tavoitella huippulukemia."