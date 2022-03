ProAgria lähti kiinteistönvälitykseen: Maatalouden kannattavuuden heikentyminen näkyy – "Myyntiin on tulossa peltojen lisäksi yhä isompia tiloja"

Pienempiä tiloja myydään jo perhepiirin ulkopuolisille ja niille on kysyntää, ProAgrian teettämä kysely kertoo.

Jaana Kankaanpää

Ostohaluja on: peltoja ja metsiä halutaan ostaa toiminnan laajentamiseksi. Lisäksi on herännyt kiinnostus muuttaa maalle, kertoo ProAgrian teettämä kysely.

Maaseutukiinteistöjen välitykseen keskittyvä ProAgria Kiinteistönvälitys Oy avasi kauppapaikkansa tiistaina osoitteessa maaseutukiinteistot.fi.

Uudessa kiinteistönvälitysyhtiössä osakkaina ovat ProAgria Keskusten liitto ja yhdeksän alueellista ProAgriaa. Kiinteistönvälitysyhtiö toimii koko Suomessa.

Tavoitteena on, että 15 hengen porukka henkilöstöstä suorittaa tänä vuonna laillistetun kiinteistönvälittäjän LKV-tutkinnon, kertoo ProAgria Kiinteistönvälitys Oy LKV:n toimitusjohtaja Markku Koivisto MT:lle.

Maatilakohteisiin liittyy erityisosaamista, jota ei Koiviston mukaan välttämättä löydy kiinteistönvälittäjiltä.

Kokonaiset tilat siirretään ensisijaisesti perheen sisällä seuraavalle sukupolvelle, ProAgrian teettämän kyselyn tulokset kertovat.

"On nähtävissä, että rakennemuutos vääjäämättä etenee. Kaikille lopettaville tiloille ei löydy omasta perheestä jatkajaa. Ne myydään muille. Meillä on osaamista ja asiakaskunnan tuntemusta", Koivisto kertoo.

Näköpiirissä on, että peltojen ja kokonaisten maatilojen myynti lisääntyy. "Tähän on vaikuttanut muun muassa alan kannattavuuden heikentyminen. Pienempiä tiloja myydään jo perhepiirin ulkopuolisille ja niille on kysyntää", tiedotteessa kerrotaan.

"Asiantuntijoidemme mukaan myyntiin on tulossa peltojen lisäksi yhä isompia tiloja", Koivisto kertoo tiedotteessa.

Kiinnostus maaseudun kiinteistöjä kohtaan kasvaa selkeästi seuraavan viiden vuoden aikana, kyselyn tulokset kertovat.

Ostohaluja on: peltoja ja metsiä halutaan ostaa toiminnan laajentamiseksi. Erityisesti halutaan ostaa vuokramaat omaan omistukseen.

"Ostohalukkuutta on, jos rahoitus saadaan järjestymään. Ostohalukkuutta on erityisesti kasvavilla ja kehittyvillä tiloilla", Koivisto toteaa.

Lisäksi on herännyt kiinnostus muuttaa maalle.

ProAgria teki kyselyn maaseutukiinteistöjen omistusmuutoksista. Siihen vastasi 332 maaseutukiinteistöjen omistajaa ja 41 ProAgrian asiantuntijaa.

Etuovi.comissa oli torstaina myynnissä 86 maatilaa, Oikotiellä 67, Tori.fissä 14, Metsätilat.fissä 12, Metsämarkkinointi.fissä 8, Nettimarkkina.comissa 6, OP Kodilla 5 ja Maaseutukiinteistöt.fissä 4 maatilaa.

Lue lisää:

ProAgrian kiinteistönvälitys vaatisi tutkintaa

ProAgrian kiinteistönvälitys vastaa tarpeisiin