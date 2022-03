PTT:n vanhempi maatalousekonomisti oikoo suomalaisten maatalouskriitikoiden väitteitä – "Maatalouden tuet varmistavat ruuantuotannon pohjoisessa"

Markku Vuorikari

PTT:n vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala korostaa, että kotimainen ruuantuotanto on oleellinen osa Suomen huoltovarmuutta erityisesti kriisiaikoina ja kriiseihin varauduttaessa.

Pellervon taloustutkimuksen vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala toteaa, että kotimaisesta maataloudesta on tarpeen käydä aika ajoin kriittistäkin keskustelua.

MT uutisoi viime viikon maanantaina (21.3.2022) kotimaisten maatalouskriitikoiden näkemyksistä. Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok.), pitkän linjan vihreä poliitikko Osmo Soininvaara sekä helsinkiläinen vihreä ekonomisti Mikko Kiesiläinen arvostelivat tuolloin muun muassa suomalaisille viljelijöille maksettavia maataloustukia, joita he pitävät liiallisina.

"On hyvä, että maatalouden kannattavuudesta ja maatalouden tukipolitiikasta esitetään erilaisia näkemyksiä ja niistä keskustellaan. Kriittisten näkemysten avulla asiat yleensä kehittyvät", Päivi Kujala toteaa.

Pitkään jatkuneeseen maatalouden heikkoon kannattavuuteen täytyisi Kujalan mukaan pikaisesti löytyä ratkaisuja.

"Muutoin meidän omavaraisuusasteemme on vaarassa heiketä olennaisesti", Kujala toteaa.

Juhana Vartiaisen mielestä Suomessa on sekä Euroopan tuetuin että tehottomin maatalous.

"Suomalainen alkutuotanto on totutettu loppumattomiin tukiin, mikä on jättänyt pois kannattavuutta lisäävän luovan tuhon, ja näkyy järjettömän korkeana pellonhintana", Helsingin pormestari väittää.

PTT:n Kujala huomauttaa, että Suomessa maatalouden tuet varmistavat kotimaisen ruoantuotannon pohjoisesta sijainnista ja lyhyestä kasvukaudesta huolimatta.

"Kotimainen ruuantuotanto on oleellinen osa maamme huoltovarmuutta erityisesti kriisiaikoina ja kriiseihin varauduttaessa, kuten nyt Ukrainan sodan aiheuttamassa kriisissä. Suomi on liittynyt Euroopan unioniin 1995 ja toteuttaa Euroopan unionin yhteistä maatalouspolitiikkaa, jonka perustavoitteena on edistää ruuantuotantoa ja ruuan saatavuutta kohtuullisin kuluttajahinnoin."

Kujalan mukaan myös niin sanottua luovaa tuhoa tapahtuu kaiken aikaa kotimaisessa maataloudessa.

"Suomessa maatilojen määrä vähenee joka vuosi, ja myös erityisesti kotieläintilojen määrä vähenee vuosittain. Pellon hinnat ovat nousseet 2000-luvun alkupuoliskolla, mutta hintakehitys on taittunut ja tasaantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana."

Peltoa on Suomessa saatavilla hyvin rajattu määrä.

"Ainoastaan noin 8 prosenttia Suomen pinta-alasta on viljelyksessä olevaa peltoa, joten se on niukkuustekijä maataloustuotannossa."

Vartiaisen mielestä Suomessa on aluepoliittisin perustein tuettu muuttumatonta ja kannattamatonta tuotantoa.

Kujala vastaa Vartiaiselle, että tällä hetkellä voimakas tuotantopanosten hintojen nousu ajaa erityisesti kotieläintiloja maksuvalmiuskriisiin. Se voi johtaa tuotannon lopettamisiin hallitsemattomastikin.

"Heikko kannattavuus koettelee tällä hetkellä erityisesti myös juuri investoineita tiloja, jotka tavanomaisten tuotantopanosten hintojen vallitessa olisivat todennäköisesti hyvin menestyviä. Tuottajahintojen pitäisi nousta nopeasti, jotta viljelijä saisi muuttuvat kustannukset katettua ja omalle työlle palkkaa."

Vartiaisen väite suomalaisten viljelijöiden totuttamisesta "tukiaisautomaatteihin" ei Kujalan mielestä pidä paikkaansa.

"Suomalaisia viljelijöitä ei ole muita enemmän totutettu tukiaisautomaatteihin. Yrittäjämäiseen toimintaan maatiloilla on panostettu, mutta edelleen sitä on tärkeää vahvistaa, kuten myös kokonaisvaltaista johtamista sekä taloudellista osaamista esimerkiksi koulutusta ja neuvontaa uudistamalla."

Osmo Soininvaara pitää sokerijuurikkaan tukea ja viljelyä näin pohjoisessa järjettömänä.

"Huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että Suomella on monipuolinen omavaraisuus peruselintarvikkeiden osalta. Sokeri on yksi peruselintarvike. Sokerijuurikas on tehokas sokerin tuottaja ja lisäksi jäännöstuotteet, juurikasmassa ja melassi, hyödynnetään eläinrehussa ja biokaasun tuotannossa", Kujala vastaa Soininvaaralle.

Ekonomisti Mikko Kiesiläinen puolestaan kritisoi Suomen historiallisen korkealla tasolla olevaa ruokavientiä.

"Voi sanoa, että maataloustuet osaltaan mahdollistavat ruuantuotannon Suomessa, mutta vientiä ne eivät sinänsä mahdollista. Suomen kauppatase elintarvikkeiden osalta on vahvasti alijäämäinen", Kujala vastaa.

PTT:n Kujalan mukaan ruokaviennin tukeminen kuitenkin vahvistaisi Suomen kansantaloutta.

"Selvityksen mukaan viennin lisääminen olisi mahdollista ja toisi hyötyä koko Suomen ruokajärjestelmälle. Viennin kautta ruokaketjuun saadaan lisää euroja, mutta vientiä tulisi rakentaa entistä enemmän jatkojalostettujen, lisäarvotuotteiden varaan."