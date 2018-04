Välitä viljelijästä -hanke paljasti ongelmien syvyyden maatiloilla: "Varsinkin henkinen paine on kovaa"

Monet viljelijät voivat huonosti niin henkisesti kuin fyysisesti, toteaa viime vuonna käynnistyneen Välitä viljelijästä -hankkeen Keski-Suomen projektityöntekijä Eila Eerola.

”Reilussa vuodessa yhteydenottoja on tullut paljon. Varsinkin henkinen paine maatiloilla on kovaa, kun kamppaillaan jatkuvien kannattavuus- ja talousongelmien kanssa”, Eerola sanoo.

Projektityöntekijä myös uskoo, että hankkeella on vasta raapaistu jäävuoren huippua.

”Olen täysin vakuuttunut siitä, etteivät tilat, joissa tilanne on kriittisin, ole hakeutuneet avun piiriin. Olen vieraillut paikoissa, joissa apua olisi pitänyt ottaa vastaan jo vuosia sitten.”

Maakunnallisten hankkeiden ja Välitä viljelijästä -hankkeen suurimpana ansiona Eerola pitää sitä, että ongelmien syvyys alkaa paljastua.

”Vaikka tilanne on monesti vaikea, on useilla tiloilla myös tapahtunut merkittävää edistystä sen jälkeen, kun ulkopuolista apua on hankittu.”

Uupuminen ja stressi näkyy viljelijöiden arjessa monin tavoin. Taloudenhoito, eläintenpito sekä parisuhteen ja perhe-elämän laatu kärsivät. Fyysinen ja henkinen kunto oireilevat ja joskus mukana on päihteiden väärinkäyttöä.

”Kannustan kaikkia avun tarpeessa olevia viljelijöitä ottamaan yhteyttä”, Eerola painottaa.

”Väkisin en tilalle tule eikä tule kukaan muukaan, mutta vaikeistakin ongelmista voidaan yhdessä päästä eteenpäin”, hän sanoo.

Toivakkalainen, eläköitynyt maanviljelijä Tarja Jaatinen pitää Välitä viljelijästä -projektia tärkeänä avauksena.

”Sukupolvenvaihdokset ovat kuitenkin sellainen osa-alue, johon on saatavissa hyvin vähän tai olemattomasti ulkopuolista tukea. Kyseessä on vuosia kestävä henkisesti vaativa prosessi, joka vie aikaa ja rahaa.”

Maanviljelijä Lauri Jaatinen Toivakasta on sitä mieltä, että MTK:n olisi herättävä asiaan. ”Nykyisillä resursseilla sukupolvenvaihdoksen tekeminen on usein liian raskasta.”

Niin ikään toivakkalainen viljelijä Petri Haikkala arvioi, että kynnys ulkopuolisen avun hakemiseen on monilla tiloilla edelleen korkea.

”Ongelmiin pitäisi pystyä puuttumaan ennen kuin ne kasvavat liian suuriksi”, Haikkala sanoo.