Maatiloilla lähes viisi miljardia euroa lainaa – OP: luottotappiot eivät ole lisääntyneet

Maatilojen lainakanta kasvaa ja lähentelee viiden miljardin euron rajaa, Suomen Pankin seuranta kertoo. Uutta lainaa on otettu sadan miljoonan euron molemmin puolin kuukaudessa viime vuosina. Keskikorko on 2,2 prosentin ja uusien lainojen korko 2,5 prosentin paikkeilla.

Suurimman maatilalainoittajan Osuuspankin mukaan maatalouden riskit eivät ole lisääntyneet, vaikka alan kannattavuus on heikko.

”Toimialan haaste tunnistetaan. Ongelmatilojen määrä ei kuitenkaan ole lisääntynyt”, Pohjois-Savon Osuuspankin yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Martti Leskinen sanoo.

Viime vuoden vaikea tilanne näkyy pienessä osassa OP:n maatalouslainoja. Ongelmatilojen määrää on vaikea arvioida.

”Lainoja järjestellään koko ajan, mutta luottotappiot ovat pieniä. Ei näy rästien tai luottotappioiden lisäyksiä”, OP-ryhmän asiakkuuksista vastaava johtaja Merja Auvinen sanoo.

Suomen Pankin mukaan lainojen keskimääräinen takaisin­maksuaika ei ole juuri muuttunut 2010 kesäkuun jälkeen. Takaisinmaksuaika on noin 13 vuotta.

Lainojen määrä väheni viiden kuukauden ajan vuoden vaihteessa 2016–2017. Sen jälkeen kasvua on ollut joka kuukausi. Kasvu oli korkein viime joulukuussa (3,79 prosenttia) ja matalin huhtikuussa (0,1).

Suomen Pankki ei ole arvioinut lainakannan kehityksen ja tilojen investointien suhdetta.

Pohjois-Savossa viljelijöiden kokemus on, että lainojen vakuusvaatimukset ovat lisääntyneet, alueen tuottajaliiton toiminnanjohtaja Jari Kauhanen arvioi.

Osuuspankki kuitenkin kiistää muutokset vakuuspolitiikassa. ”Vakuuksien arvostus perustuu markkinahintoihin. Esimerkiksi pellon ja metsän markkinatilanne on säilynyt hyvänä, ja niille on kysyntää”, Leskinen perustelee. Myös Auvisen mukaan OP:n vakuuspolitiikka on ennallaan.

Lainaa saa, mutta sitä ei anneta kaikille tiloille. ”Piikki pankkiin saattaa olla kiinni. Tuotantorakennuksella ei ole arvoa, mutta niissä voi olla miljoona euroa kiinni. Maan hankinta on hirveän kallista”, Kauhanen kertoo.

Seudulla on myös tuntuma, että hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet. Leskinen muistuttaa, että jokainen lainahakemus on erilainen. Siksi myös käsittelyajat vaihtelevat.

”Käsittelyaika riippuu hankkeen laajuudesta ja taustaselvitysten kestosta.”

Auvinen myöntää, että pankissa tunnistetaan viljelijöiden arvio ehtojen kiristymisestä.

”Se johtuu kiristyneestä sääntelystä. Dokumentaatiota on paljon, ja maksukykyä pitää selvittää enemmän.”

Leskinen muistuttaa, että tilat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa. Investointien määrä on kasvanut. ”Marginaalit ovat asiakaskohtaisia, mutta maksukykyiset tilat saavat lainaa todella halvalla. Valtaosalla tiloista liiketoiminta sujuu ihan hyvin.”

Auvinen kehottaa olemaan pankkiin yhteydessä riittävän ajoissa, jos ongelmia alkaa syntyä.

”Korkosuojausten käytön soisi lisääntyvän.”