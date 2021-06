"Hyvä ja kannatettava avaus", MTK iloitsee Valion biokaasuhankkeesta

Lari Lievonen

Valio ja St1 aloittavat biokaasun tuottamisen maitotilojen lehmien lannasta. Yhtiöt perustavat yrityksen, jonka tavoite on vuoteen 2030 mennessä tuottaa jopa yksi terawattitunti eli 1 000 gigawattituntia vuodessa. Biokaasu on pääasiassa tarkoitettu raskaan liikenteen polttoaineeksi.

Valio ja St1 korostavat, että hankkeesta pitää tehdä myös maitotilallisille taloudellisesti kannattava.

Valion ja St1:n laskujen mukaan maitotilan pitää tuottaa lantaa vähintään 6 000 kuutiota vuodessa, jotta voidaan lähteä ajattelemaan taloudellisesti järkevää biometaanituotantoa.

Jo nyt parillakymmenellä maitotilalla on oma biokaasulaitos. Toistaiseksi niistä tuleva energia käytetään oman tilan sähköön ja lämmitykseen.

Vuorenmaan maitotilalla Haapavedellä jopa tankataan raskasta kalustoa omalla biokaasulla, ja Virossa kaksi maitoautoa kulkee lannan voimalla.

"Lantabiokaasulla on nyt varsin selkeä tilaus ja sen hyödyllisyydestä liikenteen polttoaineena on laaja yhteisymmärrys. Haluamme maitotilat mukaan suunnitteluun, ja lähdemme siitä, että kiinnostusta maitotilallisilla kyllä on", Valion hiilineutraalin maitoketjun johtaja Juha Nousiainen kommentoi.

MTK:n maitovaliokunnan puheenjohtaja Asko Miettinen pitää avausta erittäin hyvänä.

"Maatilat tarvitsevat St1:n ja Valion yhteisyrityksen aktiiviseksi kumppaniksi ja tueksi järjestelmän luomiseen. Uskon kyllä, että yrityksillä on motivaatio kohdillaan, sillä Valiota ajaa maidon hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä ja St1:tä puolestaan biopolttoaineiden jakeluvelvoite", Miettinen summaa.

Miettinen korostaa, että maitotilojen tulee tehdä yhteistyötä toistensa kanssa esimerkiksi laitteistojen hankinnassa. Myös yhteistyö esimerkiksi lihanautatilojen kanssa tulee varmasti tarpeeseen.

6 000 kuutiota lantaa vuodessa, joka ilmoitetaan kannattavuuden rajaksi, syntyy Miettisen arvion mukaan noin 200 lehmän tilalla.

"Tulee miettiä myös erilaisia tukia tällaisen energiabisneksen aloittamiseen. Esimerkiksi ravinnekierrätystuesta on puhuttu. Se kytkeytyy lannan kautta tiiviisti prosessiin, sillä tähteet käytetään kuivikkeeksi ja lannoitteeksi", Miettinen pyörittelee.

"Toiveeni on myös, että tällainen suurhanke kehittää tilojen teknologiaa."

Miettisen mukaan suunnitteluvaiheessa on tärkeää ottaa huomioon, että lannan kuljetusmatkat eivät kasva liian suuriksi.

"Lannan kuljettaminen on kallista, ja suurin osahan siitä on vettä. Tilojen sisäisessäkin liikenteessä tulee kalliiksi, jos lantaa joutuu kuljettamaan pellolle lannoitteeksi esimerkiksi kymmenen kilometriä."

St1:n ja Valion yhteisyrityksellä on biokaasun tuotantoon kolme vaihtoehtomallia.

Hajautetussa tuotannossa biokaasu tuotetaan yksittäisillä tiloilla tai muutamien tilojen yhteenliittymillä. Näin tuotetaan paineistettua biometaamia (CBG).

Keskitetty tuotanto tarkoittaa keskisuuria (tuotanto 15–20 GWh) tai suuria (alle 50 GWh) teollisia laitoksia, joista jälkimmäisissä nesteytetyn biometaanin (LBG) tuotanto on mahdollista.

Hybridituotantomallissa hyödynnetään sekä yksittäisillä tiloilla tuotettua paineistettua biometaania että teollista alustaa.

"Kysymys on kokonaisen tuotannon rakentamisesta, eli menee ainakin 18–36 kuukautta, ennen kuin tuote on valmis", St1:n toimitusjohtaja Mika Wiljanen kommentoi aikataulua.

Heta-Linnea Kovanen