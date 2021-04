Ihmisen pitää välillä unelmoida myös täysin mahdottomista asioista

Haaveilu ja unelmointi ovat hyvästä, ne auttavat jaksamaan arjessa ja tavoittelemaan uusia asioita elämässä, kirjoittaa Eveliina Kutila.

”Ilman unelmia ei olisi elämää”, sanoi Jorma Uotinen osuvasti Talent Suomen finaalilähetyksessä. Olen ehdottomasti tanssitaiteilijan kanssa samaa mieltä. Haaveilu ja unelmointi ovat hyvästä, ne auttavat jaksamaan arjessa ja tavoittelemaan uusia asioita elämässä.

Osa haaveista saa olla korkealentoisia, semmoisia, joita ei ole tarkoituskaan toteuttaa. Se ei vähennä niiden tarpeellisuutta tai merkitystä. Ne ovat haaveita, joiden avulla välillä irrottaudutaan arjesta. Päiväunelmointia, joka vapauttaa hetkeksi rutiineista ja jonka avulla jaksaa läpi vaikeiden vaiheiden.

Itse haaveilen säännöllisesti monta viikkoa kestävästä ja useita eri kohteita käsittävästä lomasta lämpimässä kaukomaassa. Luurailen ihania hotelleja netissä, selvittelen lomasaarien hyviä ja huonoja puolia sekä yritän muistella, miltä kuuma hiekka tuntuu varpaiden välissä.

Vaikka maailma jälleen avautuisi matkailulle, oman elämän realiteetit ovat sellaiset, että viikkojen huoleton lomailu paratiisisaarella tuskin onnistuu ihan lähivuosina, jos koskaan.

Tuskin toteutuvien haaveiden sarjaan kuuluu myös kodinhengetär. Arjen enkeli, joka tulisi ja taikoisi pois päiväjärjestyksestä kodin pienet, inhat hommat, kuten vessan hajulukon tyhjentämisen, jääkaapin siivoamisen ja miehen paitapyykin. Ihana ajatus, mutta tuskin tulee koskaan olemaan todellisuutta, ainakaan ilman lottovoittoa.

Tähtiin kurottelevien haaveiden rinnalla on hyvä olla unelmia, jotka on tarkoitus toteuttaa. Muuten elämässä jää junnaamaan paikoilleen. Pahimmassa tapauksessa huomaa ajattelevansa, ettei ole saavuttanut mitään. Useimmilla nämä varmasti liittyvät työelämään, mutta löytyy niitä ihan koti- tai mökkiseinien sisältäkin.

Keittiöremontti on omalla kohdallani sellainen, jonka toteuttaminen on lähes väistämättä edessä lähiaikoina. Ideoita sen suhteen on jo pää täynnä, toteutus odottaa vain liikkeelle panevaa voimaa.

Sitten on oma sarjansa pienille arkihaaveille, joita voi toteuttaa vähäisellä vaivalla, kunhan vain viitsii aloittaa. Yhteydenpito ystäviin tai yhteisen tekemisen järjestäminen on usein kiinni vain siitä, että ottaa luurin käteen ja tekee ehdotuksen. Rauhallinen leffailta aikuisten kesken saattaa olla vain järjestelykysymys.

Vuosien varrella haaveiden joukkoon on mahtunut niitäkin, jotka ovat muuttuneet todellisuudeksi ilman omaa ansiota. Sattuma tai johdatus, kummin vain asian haluaa ajatella, heittää elämässä eteen tilaisuuksia, joissa unelmia huomaa elävänsä todeksi. Haaveeni saada lisää tunteja viikossa omaan käyttöön on lasten kasvaessa toteutunut kuin huomaamatta.

Itsestään toteutuvien unelmien huono puoli on, että ne voivat mennä kokonaan ohi, ellei toisinaan pysähdy hetkeksi tarkastelemaan arkeaan. Huomaamaton ohittaminen olisi harmi, sillä jokainen toteutunut unelma ansaitsee oman pienen tai isomman juhlahetken.

Kirjoittaja on Mannerheimin Lastensuojeluliiton tiedottaja.