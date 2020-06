Goopilla vastauksia 75-jättipottikysymyksiin

Lauantain Östersundin 75-kierros tarjoaa mahdollisuuden kaikkien aikojen ravivoittoon. Jackpotia kertyi viime lauantailta ja sunnuntailta yhteensä yli 5,7 miljoonaa euroa, ja jopa yli 10 miljoonan ravivoitto on jaossa. Kierros vaikuttaa todella pyöreältä, joten sikälikin suurvoittoon on aineksia.

Antti Savolainen

Björn Goop on jälleen kerran 75-ravien avainhahmoja.

Yksi iso kysymys Östersundiin on, mistä varmat? Yksi haastetta mahdollisesti lisäävä tekijä on lauantai-iltapäivälle luvattu reippaahko sade. Björn Goopilla vaikuttaisi olevan yksi vastaus varmakysymykseen.

PÄIVÄN PANKKI

Fort Knox (T75-3) on tätä kirjoitettaessa 60% pelattu 75:ssä, mikä ei ole liian vähän, mutta luultavasti ori on lukemansa arvoinen ja siksi mainio pankki jackpotkierrokselle. Ori oli yksi lahjakkaimmista jo kolmevuotiaana aloittaessaan viidellä peräkkäisellä voitolla uransa. Loppukausi toi kuitenkin ongelmia ja tallinmuutoksiakin. Kausi alkoikin laukkastartilla Färjestadissa Breeders Crownissa. Ori laukkasi kolmannelta radalta 350 metriä ennen maalia, kun kaksarisija näytti melko varmalta. Ravi kuitenkin katosi, mutta viimeksi ei ollut ongelmia liikkumisen suhteen. Yksi plussa vastustajienkin suhteen on se, että Global Winner ei ole nopea avaaja, eikä pysty hyödyntämään sisärataansa aiemmin nähden perusteella. Kysytään Fort Knoxista ja muistakin hevosista valmentajan mielipide!

"Viimeksi ravi sujui, ja olen tyytyväinen siihen, miltä Fort Knox nyt tuntuu", Goop vastaa.

"Treenissä tuntuu myös tosi hyvältä, ja hevonenhan on todella lahjakas. Vastus ei pelota, ja olen optimistinen mahdollisuuksiemme suhteen. Se on paras saumani joka tapauksessa lauantaina. Armangac (75-1) on myös mahdollinen juoksuradaltaan ja Only One Winnerkin (75-6) on iskussa. Kaksi viimemainittua avaavatkin hyvin, mutta vähiten uskon Only One Winneriin. Se ei ole ollut treenissä yhtä hyvä, kuin ennen viime juoksua."

PORUKKASYSTEEMI

1, 6, 3, 5, 9, 12 (7,4)

1, 3, 11 (4,12)

9 Fort Knox (4,1)

9, 1, 12, 6 (14,13)

9, 2, 6, 7 (3,1)

9, 2, 7, 6, 10 (4,3)

1, 7, 8, 3 (9,4)

5760 riviä - 288 euroa.

Pääset tästä pelaamaan vihjeen Veikkauksen sivulla.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

She Follow Me (75-1) oli valtava viimeksi laukan jälkeen ja jäi vielä pussiinkin. Laukka ei ollut tamman omaa syytä, vaan sen jalka osui edellä ajjavan kärryyn. Timorol samassa lähdössä on tosi kyvykäs. Paikka on paha, mutta peliosuus (2%!) silti erikoistarjous.

Guli Rubin (75-2) oli vahva viimeksi kovia hevosia, mm. Månprinsen A.M.:ää vastaan. Nyt juoksuradalta eteenpäin, ja ori on aliarvostettu!

Smaragd Norrgård (75-4) on saletti keulahevonen, ja siksi vähän pelattu. Takaa tulee kovia, mutta myös Infinite Knight on eturivistä yllätysvalmis. Tämä tamma ei avaa lujaa, mutta jaksaa mennä. Toisaalta Award Kronos oli Daniel Redénin mukaan alkukaudesta viime kaudella tallin paras kolmevuotias. Loppukausi ei onnistunut, mutta nyt upea tamma voi olla helpoissa sarjoissa, jos kyvyt tosiaan ovat noin kovat. Virekin on kohdallaan: viimeksi se tuli 09,0-tahtia viimeiset 700 metriä - pienemmän systeemin varma.

Mika Haapakankaan suojatti Redhot Tapdancer (75-5) palaa nyt ilman kaikkia kenkiä -balanssiin, ja se esitti huimaa virettä noustessaan viimeksi vielä totoon melko kovia hevosia vastaan.

Hazard Boko (75-6) lopetti viimeksi 09/800 metriä ja ennen kaikkea ravasi aiempaa paremmin. Se vaatii kovan ylivauhdin nyt takaa, mutta keli voi myös auttaa, ja kovaa varmasti ajetaankin.

Päätöskohde Jämtlands Stora Pris (75-7) on upea kisa, mutta mitään erikoistarjouksia siinä ei alustavasti ole.

IDEASYSTEEMI

1, 6, 5, 12 (3,9)

1, 3, 11 (4,12)

9 Fort Knox (4,1)

9 Award Kronos (1,12)

9, 2, 6, 7 (3,1)

9, 2, 7, 6, 10 (4,3)

1, 7, 8, 3 (9,4)

960 riviä - 48 euroa.

Pääset tästä pelaamaan vihjeen Veikkauksen sivulla.