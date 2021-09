Traktorikaupan nousu näyttää jatkuvan, mutta hidastuen

Petteri Kivimäki

Kolmen kesäkuukauden aikana on ensirekisteröity 358 maataloustraktoria, mikä on toiseksi eniten sitten vuoden 2015.

Maataloustraktoreiden tuorein elokuun rekisteröintitilasto ei kerro olennaista konekaupan kehityksestä.

Konekauppa ei ole hiljentynyt, vaikka elokuussa ensirekisteröitiin 99 maataloustraktoria, mikä on 34 konetta vähemmän kuin viime vuoden elokuussa.

Koronaepidemia siirsi rekisteröintejä ja kaupankäyntiä vuosi sitten keväältä kesään ja alkusyksyyn, mikä nosti vuodentakaisia loppukesän lukuja.

Kun viime vuosi jätetään pois, tämän vuoden elokuu oli toiseksi vilkkain elokuu traktorikaupassa viiteen vuoteen ja se vilkkain on vuosi 2019, kun elokuulle kasautui tavallista enemmän ensirekisteröintejä.

Konekaupan elpymisestä saa kuvan, kun vertaa esimerkiksi kolmen kuukauden, puolen vuoden tai tammi-elokuun menekkiä aiempiin vuosiin. Samoin 12 kuukauden liukuva summa kertoo samaa markkinoiden tilanteesta.

12 kuukauden liukuva summa on sekin selkeästi edellä aiempia vuosia. Viime vuoden syyskuun alun jälkeen on ensirekisteröity 1615 maataloustraktoria, mikä on 289 enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Puolen vuoden menekki kertoo selkeimmin kevään ja kesän vilkkaudesta. Puolessa vuodessa on ensirekisteröity 903 maataloustraktoria. Edellisen kerran näin korkealla oltiin vuonna 2014.

Elpymisen taustalla lienee viime vuoden hyvä sato, mikä on perinteisesti rohkaissut konekaupoille. Maatalouden kannattavuuskin koheni Luken tietojen mukaan hieman edellisvuodesta. Nyt näkymät ovat huonompia. Lähikuukaudet kertovat, mitä vaikutuksia tällä on.

Menekin elpyminen saattaa johtua myös patoutuneesta kysynnästä ja sen purkautumisesta. Kalusto vanhenee käsiin ja jatkavien on pakko investoida. Myös tilakoon kasvu edellyttää kaluston päivittämistä uuteen tilanteeseen.

Traktorimerkkien marssijärjestys ei juuri muutu, mutta pientä elämää on. Valtra on kärjessä, vaikka on menettänyt alkuvuoden aikana 4,7 prosenttiyksikköä markkinaosuuttaan. Kakkosena oleva John Deere ja kolmannen paikan tänä vuonna vakiinnuttanut Claas ovat kuroneet hieman Valtran etumatkaa umpeen, markkinaosuudet ovat kasvaneet 3 ja 4,7 prosenttiyksikköä.

Kärkikolmikon takana tulee tasainen kolmikko New Holland, Fendt ja Massey-Ferguson. Massikka kuroi elokuussa eroa hieman umpeen.

Traktorimönkijöiden kauppa kasvaa edelleen ja tämä vuonna rikotaan todennäköisesti 10000 mönkijän raja. Elokuussa mönkijämyynti kasvoi viitisen prosenttia ja alkuvuoden luvut ovat vielä komeampia, kasvua on ollut huimat 29 prosenttia.