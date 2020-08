Teknologiateollisuus vaatii hallitukselta pikimmiten uutta tukipakettia – "Elinkelpoisia viennin pk-yrityksiä ei saa jättää pulaan"

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Teknologiateollisuuden toimitusjohtajan Jaakko Hirvolan mukaan kustannustuen kriteerit ovat sellaiset, että kriisin silmään myöhemmin joutuvat vientiyritykset eivät voi sitä saada.

Teknologiateollisuus vaatii hallitukselta, että se valmistelisi pikimmiten uuden tukipaketin, josta myös teollisuuden pk-yritykset voivat saada apua.

"Elinkelpoisia viennin pk-yrityksiä ei saa jättää pulaan. Jos niiden annetaan mennä, Suomella ei ole toivoa talouden noususta ja työllisyyden kohentumisesta", Hirvola painottaa.

Teknologiateollisuus ennustaa, että syksystä on tulossa vaikea alan yrityksille kyselyjen perusteella. Peräti 65 prosenttia teollisuusyrityksistä arvioi, että tuotannon hiljaisin aika on vasta edessä tai se on paraikaa meneillään.

Kesäkuun lopussa lähes 50 000 henkilöä oli teknologiateollisuudessa lomautusten piirissä. Teollisuusyrityksistä jo noin kolmannes on joutunut tai joutuu irtisanomaan henkilöstöään.

"Tällä hetkellä vaikuttaa epätodennäköiseltä, että loppuvuoden näkymät olisivat olennaisesti kirkastumassa. Synkimmät ennusteet eivät ehkä toteudu, jos koronan toinen aalto pystyttäisiin välttämään", sanoo Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Hän huomauttaa kuitenkin, että koronaepidemian toisen aallon todennäköisyys kasvaa tai se on jo alkanut. Tämä luo vakavan uhkan vientikysynnän nopealle elpymiselle.

Jopa 85 prosenttia teknologiayrityksistä ilmoittaa, että heikko kysyntä vaikeuttaa yrityksen toimintaa. Peräti 25 prosenttia sanoo sen vaikeuttavan toimintaa erittäin paljon.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat yritykset saivat uusia tilauksia huhti–kesäkuussa euroina 8 prosenttia vähemmän kuin tammi–maaliskuussa ja 14 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Erityisen synkkä tilanne on teknologiateollisuuden suurimmalla toimialalla, kone- ja metallituoteteollisuudessa, missä uusia tilauksia tuli huhti−toukokuussa 34 prosenttia vuoden takaista vähemmän.