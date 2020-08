Pitkäänkö veneilyn buumi kestää? "Tämä on ollut mökkeily- ja veneilyvuosi"

Helsingin Lauttasaaren uivassa venenäyttelyssä on esillä 230 venettä ja 130 näytteilleasettajaa.

Kimmo Lundén

"Tervetuloa uudet veneilijät!, myhäili Vetuksen ja Finnboatin Kim Koskinen Uiva 2020 -näyttelyalueella.

"Selvästi pientä veneilyn buumia nyt eletään – kauanko se kestää", pohti Venealan Keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo avatessaan Helsingin Lauttasaaren uivaa venenäyttelyä.

Uiva 2020 on tänään sunnuntaina 16.8. viimeistä päivää yleisölle avoinna Lauttasaaren HSK:n purjehdussatamassa. Veneitä esittelee 130 näytteilleasettajaa ja esillä on 230 venettä.

Ensisittelyssä on uutuuksia myös kaudelle 2021: Flipper 900 DC, Quicksilver Activ 675 Weekend, Saxdor 200 Sport, Silver Shark CCx,... Kauden 2020 uutuusmalleja on esillä Alucatin, AMT:n Aquadorin,Axoparin, Fasterin, Finnmasterin,, Jeanneaun, Nimbuksen, Nord Starin, Pionerin, Silverin, Terhin ja XO:n mallistoista.

Veneiden ensirekisteröinnit ovat kuluvana vuotena viidenneksen kasvussa verrattuna viime vuoteen. Perämoottoreita myytiin Finnboatin tilastojen mukaan kuusi prosenttia enemmän tammi–kesäkuussa.

Sähköpeerämoottoreiden kysyntä kasvoi Finboatin Pajusalon mukaan 21 prosenttia. Toimitettuja sähköperämoottoreita on ollut yli 5 900. Polttomoottorikäyttöisten kysyntä kotimaassa on laskenut 10 000 moottorin huipustaan noin 5 000 perämoottoriin.

Kalustoa on siis päivitetty ja kukkaronnyörejä löysätty kotimaan veneilyyn, kun korona on pääosin estänyt ulkomaan lomamatkat.

"Tämä on ollut mökki- ja veneilyvuosi", arvioi Finnboatin hallituksen puheenjohtaja, venetarvikkeita ja -moottoreita valmistavan Vetus Oy:n myyntijohtaja Kim Koskinen.

Venealan Keskusliiton tavoitteena on ollut lisätä veneilyn suosiota, ja nyt se näyttää toteutuneen.

Suppailijoista lähtien vesille on saatu uusia harrastajia. Myös vuokraveneily on ollut kasvutrendissä. Käytettyjen kauppa vetää.

Veneiden viennin arvo on laskenut viisi prosenttia alkuvuonna.

Kimmo Lundén

Day cruiserit ja kalastukseen käytetyt veneet ovat laajasti esillä ja koeajattavina Helsingin Lauttasaaressa.

Eniten Lauttasaaren Uivassa venenäyttelyssä esillä on niin sanottuja day cruisereita. Kasvava venetyyppi on hyvin esillä esillä myös näyttelylaitureilla.

Suuremmista moottorivenevalmistajista esimerkiksi Targa on esillä neljän veneen mallistolla. Näyttelyn suurin ja kallein vene on 46-jalkainen Targa 46, jonka perusjinnaksi valmistaja ilmoittaa noin 774 000 euroa. Moottoreina Targan esillä olevassa suurimmassa mallissa on 2 x 480 hevosvoiman meridieselit.

Uivassa on tarjolla myös kattavasti ohjelmaa ja tietoiskuja. Kalastuslaiturilla jaetaan kalastajien tietoiskuja. Yksinpurjehtijat Tapio Lehtinen ja Vendee Globe -kisaan valmistautujva Ari Huusela kertovat projekteistaan.

Esitykset Riianlahden ja Viron pohjoisrannikon satamista jakavat tietoa matkapurjehtijoille. Myös pääkaupunkiseudun retkikohteet, veneiden verhoilusta ja -elektroniikasta on esitykset nelipäiväisessä näyttelyssä.

Blondit Purjehtii -kaksikko Noora ja Katariina kertovat purjehdusharrastuksen alkutaipaleesta. Rryhmän hulvattomia kokemuksia veneilyharrastuksen alkutaipaleelta on kevään ja kesän mittaan nähty Facebookissa jaetuilla videoilla.

Kimmo Lundén

Näyttelyn kallein ja suurin: Targa 46:n hinnaksi ilmoitetaan 774 000 euroa. Botnia Marin Oy valmistaa Targoja Maalahdessa.

Viime vuonna Lauttasaaren Uivassa kävi yleisöä yhteensä 14 000 henkilöä. Laitureilla puhaltaa tuuli ja Finnboatin Pajusalon mukaan näyttely on arvioitu matalan (korona-) iskin tilaisuudeksi: "Tapahtuma on turvallinen ja käsidesiä on tarjolla, mutta vältetään ylenpalttista halailua", järjestäjä opasti.

Yleisömäärän odotetaan jäävän viime vuodesta jonkin verran.

Lauttasaaren Uiva 2020 Flytande on maailman mitassakin ensimmäinen isompi veneäyttely koronakevään jälkeen. Southamptonin venenäyttely Britanniassa peruttiin, samoin Tukholman, Oslon ja Göteborgin näyttelyt. Ranskan La Rochellessa ja Genovassa pidetään seuraavat merkittävät venenäyttelyt Euroopassa.

Kimmo Lundén

Myös perämoottorit, suppilaudat ja venetarvikkeet ovat käyneet kaupaksi kuluvalla veneilykaudella.