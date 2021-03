MT testasi: Pieni vai iso kauppa? Minkä valikoimassa häviää, sen asioinnin sujuvuudessa voittaa

Jaana Kankaanpää

Jos oli K-market Aurantorin leipäosastollakin ruisleivissä hyvin valinnanvaraa, Citymarketissa (kuva) iski toimittajalle suoranainen valinnan vaikeus.

Noin 4 000 asukkaan Aurassa toimii kuntakeskuksessa kaksi ruokakauppaa. K-market Aurantorin parkkipaikalla on rauhallisena alkuiltapäivänä silti puolen tusinaa autoa.

Hyllyrivistö on tiivis, ja joka tuoteryhmän koostumus on tarkoin mietitty.

Kun pinta-alaa ei ole paljon, energiaa ei kulu valtavien hyllyjen välillä ihmettelyyn. Listan seuraava tuoteryhmä näkyy lähes saman tien, kun edelliseltä kääntää katseensa eteenpäin.

Kotimaisia tuotteita löytyy kaikista muista paitsi paprikoista ja paristoista. Ensimmäisen selittää vuodenaika, jälkimmäistä taas se, että kotimaista tuotantoa on turha etsiä.

Otan kauppakäynneillä tavoitteen myös suosia paikallisempaa tuotantoa, jos sitä löydän.

Aurasta sitä edustavat turkulaisen Salosen leipomon ruisleipä ja lähestulkoon myös Huittisista Kivikylän nakit. Jauhohyllyllä vähän harmittaa, kun pöytyäläisen Siimeksen luomutilan vehnäjauhoista karkeat ovat loppu! Naapurikunnan jauhoja selvästi arvostetaan.

Ei siis auta kuin tyytyä maan suurimman valmistajan Raision jauhoihin. Tosin nekin ovat tässä tapauksessa oman maakunnan tuotantoa.

Ilahdun, kun löydän kotimaiset, pienempien valmistajien tuotteet niin oluista kuin kalasäilykkeistä.

Iltapäivällä kaupan ovi käy tasaiseen tahtiin: eläkeikäisiä, työikäisiä ja koululaisia sopivana virtana. Kassa ehtii palvella hyvin.

Sujuva asiointi näkyy myös niin, että turvavälejä on helppo pitää. Edes vieraspaikkakuntalaisena en onnistu aiheuttamaan tulppaa, vaikka päädynkin kulkemaan hyllyvälejä vähän eri suuntaan kuin paikalliset.

Mukava arjen kauppakäynti. Aikaa kului vain vajaat 13 minuuttia.

”Sujuvuus ja looginen eteneminen osastolta toiselle on hyvin tärkeässä roolissa. Osastojen sijoittelu pyritään pitämään samanlaisena kauppojen välillä, mutta kuitenkin poikkeuksia tulee koska myymälät ovat tiloiltaan erikokoisia ja -muotoisia. Tuotteiden sijoittelua ohjaa eniten menekki, mutta ostamisen sujuvuus on myös tärkeää. Haluamme tuoda hyvin esille uutuuksia ja laajaa, kattavaa valikoimaa, johon asiakas voi aina palautteellaan vaikuttaa.”

K-ryhmän päivittäistavaratoimialan konseptijohtaja Ari Viljakainen

MT:n toimittajien ostoslista koostui perushankinnoista. Kalasäilykkeitä löytyi kotimaisina kolmessa kaupasta neljästä.

Noin 2 600 asukkaan Konnevedellä Keski-Suomessa on kylänraitti hiljainen aurinkoisena helmikuun lopun alkuiltapäivänä. Paikallisen Salen pihalla seisoo parkissa kymmenkunta autoa.

Käyn sisään liukuovista ja huomaan seisovani kompaktin pikkukaupan tuulikaapissa.

Tässä kaupassa ei juuri ole hukkaneliöitä. Tiiviisti pakatut mutta selkeästi ryhmitellyt pitkät hyllyt jättävät väliinsä kapeita käytäviä.

Sale Konneveden kotimaisuusaste on melko hyvällä tasolla.

Suuren ja kalaisan vesistön rantamilla sijaitsevassa maaseututaajaman kaupassa ei kuitenkaan harmikseni ole myynnissä kotimaisia kalasäilykkeitä.

Ihmisiä kaupassa on lisäkseni kourallinen. Heistä noin puolet on verhonnut kasvonsa maskilla tai hengityssuojaimella.

Kaupassa asiointi on helppoa ja nopeaa. Reilut 13 minuuttia myöhemmin seison jälleen ulkosalla talven auringossa.

"Asiakkaiden ostosten sujuvoittaminen on meille ensisijaista. Se korostuu tuotteiden sijoittelussa myymälöihin. Olemme myös pyrkineet inspiroimaan asiakkaita, esimerkiksi nostamalla hyllynpäätyihin paikallisia tuotteita, uutuustuotteita tai sesongin ajankohtaisia erikoisuuksia. Isoissa myymälöissä on luonnollisesti enemmän mahdollisuuksia herätteellisiin esillepanoihin kuin pienimmissä myymälöissä."

S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho

Konneveden Salessa tuotteet löytyivät helposti tiiviisti pakatuilta mutta selkeästi ryhmitellyiltä pitkiltä hyllyiltä.

Kupittaan Citymarket on myynniltään Suomen suurin. Turkulaiskauppiaat ovat käyneet myös jonkinasteista keskinäistä kisaa, sillä Turun Länsikeskuksen CM on ketjun kaikista kaupoista kakkostilalla.

Onnittelen itseäni heti lähdössä. Löysin reitin niin, että pääsin suoraan elintarvikepuolelle kulkematta koko vaate- ja kodintarvikeosastojen läpi.

Valikoimaa riittää joka tuoteryhmässä, kuten näin isossa myymälässä kuuluukin. Aikaa olisi helposti kulunut enemmänkin vaihtoehtoihin perehtyessä, mutta valitsen kuitenkin suhteellisen nopeasti – olenhan hakemassa arjen perusostoksia.

Vain kasvisosastolla sahaan hetken edestakaisin. Kotimaisia suippopaprikoita myydään nimittäin vain valmiissa tuplapaketissa, enkä halua hankkia hävikkiä. Siispä ostoskorin kotimaisuusasteeksi tulee sama kuin lähikaupassa.

Se, missä en hypermarket-asioinnilla niinkään onnistunut, oli ajankohta.

Valitsin ostoshetkeksi aamupäivän keskellä viikkoa, kun arvelin sen olevan rauhallinen. Väärin arvattu. Väkeä oli liikkeellä paljon: eläkeläisiä mutta myös työ- ja opiskeluikäisiä. Perheet sentään puuttuivat tähän aikaan.

Aamupäivä oli luonnollisesti myös aikaa, jolloin kaupan henkilökunta täytti hyllyjä.

Varsinkin elintarvikeosaston sydämessä sijaitsevalla osastolla, johon saattaa pysähtyä syömään joko lounasta tai juomaan kahvit, oli väkeä. Lähes kaikki pöydät olivat täynnä, mikä hieman yllätti, kun autoradio oli ajomatkalla pauhannut ennätysmäisiä tartuntalukuja.

Osa ostoksilla olijoista oli keskittynyt asiointiinsa. Vastuu väistämisestä jää reittien mennessä ristiin ulkopaikkakuntalaiselle, joka pysähtelee muutenkin miettimään, mihin suuntaan seuraavaksi kulkea.

Kun saan ruuat kassiin, aikaa on pieniin perusostoksiin kulunut melkein 20 minuuttia.

"Arvot ja asiakkaiden odotteet valikoimalle polarisoituvat, mikä johtaa kaupan päässä tarpeeseen laajentaa valikoimaa. Asiakas haluaa löytää saman katon alta itselleen tärkeät tuotteet. Toteutamme hyvinkin erityisiä toiveita myös ihan pienimmissä kaupoissa. Samaan aikaan asiakkaat toivovat korostuneemmin, että tuotteet pysyvät kaupassa samoilla paikoilla eikä niitä tarvitse etsiä. Lähes joka toinen toivoo myös, että henkilökuntaa on paikalla valmiina auttamaan – heitä halutaan suurimpiinkin itsepalveluperusteella toimiviin kauppoihin.”

K-ryhmän päivittäistavaratoimialan asiakasnäkemysjohtaja Heidi Jungar

Prisman eduksi on luettava väljät käytävät. Vaikka Keljonkankaan parkkipaikalla oli autoja useampi sata, myymälässä asiointi sujui ripeästi.

Prisma Keljonkeskuksen parkkipaikka on täynnä autoja. Silmämääräisesti arvioiden niitä on samalla betonikentällä useampi sata. Iltapäivä on edennyt pidemmälle.

Prismassa tuntuu siltä, että puoli maakuntaa on päättänyt asioida täällä juuri nyt. Ihmisiä parveilee kaikkialla etsimässä viikonlopun eväitään.

Valikoima on pursuilevan runsas. Kaupan pohjaratkaisu on selkeä ja tuotteet löytyvät helposti kaupan laajuudesta huolimatta.

Tuotteiden kotimaisuusaste on hyvällä tolalla, ja tällä kertaa löydän myös kotimaista kalasäilykettä: Kuusamon siikaa öljykastikkeessa.

Kauppareissuun kuluu aikaa miltei neljä minuuttia kauemmin kuin Konneveden pienessä kaupassa.

"Eläkeläisille K-Citymarketit kahviloineen ovat jo nyt tärkeitä kohtaamispaikkoja normaaliaikana, jossa he tapaavat toisiaan. Se asetelma, että hypermarket olisi pelkästään perheellisen automarket tai lähikauppa nuoren sinkun luottokauppa, murenee päivä päivältä – ihmiset tarvitsevat erilaisia kauppoja erilaisiin tilanteisiin."

Heidi Jungar

Kotimaiset vaihtoehdot löytyivät hyvin kaikista kaupoista muista paitsi tavallisista paprikoista ja pattereista, joista niitä voinutkaan löytyä. Citymarket Kupittaan kassalla oli töissä Sanna Mura.

Kokonaisuutena hypermarketeissa kului selvästi enemmän aikaa kuin lähikaupoissa. S-ryhmän kaupoissa eroa oli reilu neljännes ja K-kaupoissa lähes puolet enemmän hypermarketin tappioksi. Eroa luonnollisesti selittää se, millaiseen aikaan ostoksille osuttiin.

Kupittaan Citymarketissa oli vähän ennen lounasaikaakin paljon väkeä liikkeellä. Aikaa kului paitsi oikeiden hyllyjen paikantamiseen myös toisten asiakkaiden "väistelyyn" turvavälien pitämiseksi.

Prismoille tyypilliset väljät käytävät ovat korona-aikaan hyväksi. Isosta asiakasmäärästä huolimatta väistelyyn ei ole tarvetta.

Ylipäätään ihmisten tietoisuus koronasta on hyvä. Maskit ovat Konnevettä lukuun ottamatta muilla paikkakunnilla käytössä kutakuinkin kaikilla asiakkailla, mikä suhteutunee paikkakunnan koronatilanteeseen.

Hinnoittelussa pieni K-kauppa on S-ryhmän verrokkiaan edullisempi muutamilla kymmenillä senteillä. Hypermarketeissa Suomen edullisimman mainetta edelleen mainostava Prisma ottaa reilun 30 sentin keulat Citymarketiin.

Ostoslistat kuitenkin vaihtelivat tuotemerkeiltään hieman ja molemmissa K-kaupoissa koriin otettiin erityisesti oman maakunnan tuotteita, mikä kannattaa huomioida.

Hypermarkettien valikoimaa perustellaan asiakkaiden toiveilla löytää samalta ostosreissulta kaikki tarvitsemansa. Todellisuudessa kaupan tavoite on myös pitää asiakas pyörimässä myymälässä mahdollisimman pitkään. Näin ostoskoriin osuu varmemmin myös jotain, mitä ehkä "saattaa tarvita" tai jotain, mitä haluaa kokeilla vaihteluksi.

Kävelymetrejä kertyy huomaamatta reippaasti yli puoli kilometriä. Jos niistä selviää sortumatta heräteostoksiin, voi taputtaa itseään olalle pienen hyötyliikunnan merkiksi. Ostosreissu toimittaa siis samalla pienen kävelylenkin virkaa.

Molempien pienten kauppojen valikoima oli peruselintarvikkeissa hyvä ja ostosreissu selvästi nopeampi kuin hypermarketin.

Ostoskäynti