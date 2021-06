Piha- ja mökkirakentamisen kauppa käy kuumana – puutavaraa riittää mutta hinnat nousevat

"Rakentaminen kallistunut 30 prosenttia vuodessa." Sahatun puutavaran menekki on noussut liki kolmanneksen

Kimmo Haimi

Jouko Laine Hyvinkäältä rakentaa kotiinsa katettua terassia. Puutavaraa löytyi maanantaina Tuusulan Rautajokelasta, josta Laine yleensä hakee tarvitsemansa tuotteet.

Piha- ja rautakaupan tuotteiden myynti on kasvanut kevään aikana edelleen viime vuoden kevääseen verrattuna, vaikka silloinkin kasvuluvut olivat suuria, myyntipäällikkö Marko Väänänen S-ryhmästä kertoo.

”Toukokuun puoliväliin asti myynti kehittyi todella hyvin ja kasvoi yli kymmenen prosenttia edellisvuoden alkuun verrattuna. Kaksi viime viikkoa ovat olleet sateisia ja kylmiä, mikä on vaikeuttanut rakentamista ulkona. Puutarhan ja pihan kunnostaminen on pitkälti kiinni säästä, joten myynnin kasvu on hiipunut alle viiden prosentin tammi–toukokuussa.”

Viime vuoden keväällä kysyntä lähti toukokuussa kiitoon rajoituksien höllennettyä, Väänänen toteaa.

”Kysyntää on ollut etenkin puutavarasta. Sahatun puutavaran myynti on kasvanut yli 30 prosenttia ja kestopuunkin yli 10 prosenttia tammi–toukokuussa.”

Kylpytynnyrien ja piharakennusten myynti on lisääntynyt yli viidenneksen alkuvuodesta.

Tuotteiden saatavuus on Väänäsen mukaan loppukautena haaste, vaikka hinnat ovat nousseet.

”Olemme kuitenkin varautuneet ennakoimalla kovaan kysyntään, joten tuotteita voi riittää toimipaikasta riippuen pitkälle kesään.”

Kehnot kelit ovat Väänäsen mukaan vaikuttaneet eniten ulkomaalien ja puutarhatuotteiden myyntiin verrattuna viime vuoteen, jolloin S-ryhmä myi niitä ennätysmäisesti.

”Uskomme, että näiden myynti piristyy, kun kelit paranevat.”

Karstulan Rautanetin omistaja Pekka Pihala kertoo, että toukokuun kylmyys hidasti myyntiä, mutta nyt taas kauppa käy kovaa.

”Eniten myydään puutarha- ja terassitarvikkeita ja esimerkiksi laitureita.”

Pihala arvioi, että myyntimäärät ovat suunnilleen viime vuoden tasoa, viime vuonna kysyntä kasvoi roimasti.

Karstulassa suurin ostajaryhmä ovat kesällä mökkiläiset.

Kaupan liikevaihto on 1,5 miljoonan euron paikkeilla, ”ja jotain jää viivan allekin”.

Puutavaran hinta on Pihalan mukaan noussut tänä vuonna, mutta muiden tuotteiden hinta on suunnilleen ennallaan. Sisäänostot on tehty pääosin jo talvella.

Puuta menee paljon kaupaksi, kun viime vuonna myyntipihaa laajennettiin. ”Tavaraa riittää kyllä.”

Korona-aika näkyy keväällä K-Raudassa remontointi-innon lisäksi piha- ja puutarhatuotteiden suosiona, K-Raudan ketjujohtaja Olli Pere toteaa.

”Pihaan ja kotiin liittyvät asiat korostuvat. Säiden lämmetessä yhä enemmän ollaan ulkona.”

Suosittuja ovat kasvit, mullat, lannoitteet, grillit, pihakalusteet ja pihatyövälineet.

”Pihalla viihtyminen näkyy myös kiinnostuksessa paljuihin, ulkoporealtaisiin ja nuotiopaikkoihin. Maalit ja puutavara menevät kaupaksi.”

”Mökeille suunnitellaan tutkimuksemme mukaan ulkomaalausta, laitureita, saunan kunnostamista ja terassin rakentamista. Mökkiläisten unelmissa tulivat esille palju tai poreamme, uusi laituri, terassi ja aurinkopaneelit.”

Rautajokela Oy:ssä Tuusulassa kaupanteko oli maanantai-iltapäivänä virkeää, ostajia kaarsi pihalle tasaiseen tahtiin. ”Puutavara käy hyvin kaupaksi. Kestopuusta suosituinta on ruskea 120 tai 145 milliä leveä terassilauta”, yksi omistajista, Kati Valonen kertoo.

Puutavaran hintoja ei pihalla ole merkitty näkyviin, koska ne nousevat aina uuden myyntierän tultua pihalle. Myös esimerkiksi kattopellin hinta on noussut.

”Liki 30 prosenttia voi laskea rakentamiselle lisähintaa tänä vuonna”, Valonen arvioi.