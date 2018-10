Pienet ja suuret supermarketit kirjaavat nyt hyödyt aukioloaikojen vapautuksesta – myynti kasvoi 8,1 % ja 7,3 %

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli syyskuussa 1 387,1 miljoonaa euroa, mikä oli 0,8 prosenttia enemmän kuin syyskuussa 2017.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi tammi-syyskuussa eniten pienissä ja suurissa supermarketeissa. Pienissä supermarketeissa myynti kasvoi 8,1 prosenttia ja suurissa supermarketeissa 7,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Myös hypermarkettien myynti lisääntyi samaan aikaan 2,2 prosenttia. Valintamyymälöissä ja pienmyymälöissä myynti sen sijaan laski: valintamyymälöissä 1,5 prosenttia ja pienmyymälöissä hienoiset 0,1 prosenttia vuoden 2017 tammi-syyskuuhun verrattuna.

Päivittäistavarakauppayhdistyksen PTY:n toimitusjohtaja Kari Luoto arvelee, että supermarketien kasvaneissa myyntiluvuissa näkyvät nyt aukioloaikojen vapauttamisen vaikutus:

"Vanhan lain aikana pieni supermarket oli väliinputoaja, kun ihan pienet kaupat pystyivät olemaan auki, mutta supermarket ei. Pienet supermarketit ovat voineet myös laajentaa kysyntää vastaavasti myyntineliöitään", Kari Luoto arvioi kaupan rakenteen muutosta.

Eduskunta teki päätöksen kaupan aukioloaikojen vapauttamisesta joulukuussa 2015. Rajoitukset poistuivat tammikuun alusta 2016.

Koosta riippumatta kauppojen ei enää ole tarvinnut kysyä viranomaisilta lupaa aukioloaikoihinsa.

Tilastokeskus jakaa kaupat pieniin ja suuriin supermarketeihin sekä hypermarketeihin myyntipinta-alan mukaan. Pienessä supermarketissa myyntineliöitä on 400–1000. Suuressa supermarketissa neliöitä on 1 000–2 500 ja hypermarketissa neliöitä on vähintään 2 500.

Päivittäistavarakaupan hintaindeksin mukaan päivittäistavaroiden hinnat nousivat syyskuussa 3,0 prosenttia vuoden 2017 syyskuusta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat 2,8 prosenttia. Alkoholijuomien ja tupakan hinnat nousivat puolestaan 6,6 prosenttia. Käyttötavaroiden hinnat pysyivät syyskuussa vuodentakaisella tasollaan. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli syyskuussa 1,3 prosenttia. Myös elokuussa inflaatio oli 1,3 prosenttia.

"Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä myynti kasvoi 4,3 prosenttia, mikä on hyvä kehitys. Koko alkuvuoden myynnin kehitys on samaa tasoa, mikä ennustaa hyvää loppuvuotta ja lähestyvää joulukauppaa", Luoto arvioi.

"Päivittäistavarakaupan alkuvuoden voimakas kasvu hiipui syyskuussa. Osa kasvun hiljenemisestä selittyy sillä, että viime vuonna syyskuussa oli yksi perjantai enemmän. Koska perjantai on myynnillisesti merkittävä viikonpäivä, ero näkyy vertailussa tähän vuoteen", Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi tammi-syyskuussa 4,2 prosenttia.

Kyseinen perjantai osui elokuun loppuun, jonka kauppa laskee vielä niin sanotuksi "mökkiperjantain" viikonlopuksi eli kaupan kannalta volyymiltaan isoksi kauppapäiväksi.

Foodservice-tukkukaupan liikevaihto kasvoi tammi–syyskuussa 4,2 prosenttia vuodentakaisesta. Päivittäistavarakaupan Luoto arvioi kasvusta noin pari prosenttia tulleen hintojen kautta ja kaksi prosenttia myynnin lisääntymisenä – joko volyymina tai arvokkaampina tuotteina.

Alkoholiveroa korotettiin tammikuun alusta 2018. Tupakkaveroa on korotettu vuosien 2017–2018 aikana 1.1.2017, 1.7.2017, 1.1.2018 ja 1.7.2018.

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten Foodservice-tukkukaupan liikevaihdon arvoksi kirjattiin syyskuussa 170,8 miljoonaa euroa, mikä oli 0,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuoden 2018 syyskuussa oli 20 toimituspäivää eli yksi päivä vähemmän kuin vuoden 2017 syyskuussa.

Tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 2,8 prosenttia. PTY pitää liikevaihdon kasvua tavaratalo- ja hypermarketketjuissa kohtuullisen hyvänä. Kasvu selittyy pitkälti elintarvikkeiden vahvalla myynnin kehityksellä.

Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa elintarvikkeiden tuoteryhmässä 4,1 prosenttia vuoden 2017 tammi-syyskuusta. Samaan aikaan käyttötavaroiden tuoteryhmän liikevaihto kasvoi puolestaan 0,3 prosenttia. Kodin- ja vapaa-ajan tuoteryhmässä liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia, kun sen sijaan pukeutumisen tuoteryhmässä liikevaihto supistui 2,5 prosenttia edellisvuoden tammi-syyskuuhun verrattuna.

Tilastossa mukana olevat jäsenyritysten ketjut ovat: K-Citymarket, K-Supermarket, K-Market, Neste K -liikenneasemat ja muut K-ruokakaupat, Alepa, Sale, Prisma, S-market, Herkku ja ABC, Lidl, Tokmanni, M-ketju, Minimani sekä R-kioski.

Tavaratalokaupan myyntiluvuissa on mukana myös verkkokaupan myynti.

PTY:n jäsenyritysten tavaratalo- ja hypermarketketjut ovat: K-Citymarket, Prisma, Sokos, Stockmann, Tokmanni ja Minimani.

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa.