WHO on julistanut koronaviruksen pandemiaksi – Ruotsissa ensimmäinen kuolonuhri

Virustartunnan on maailmassa saanut yli 120 000 ihmistä ja siihen on kuollut yli 4 300 ihmistä.

Koronaohjeistusta Arlandan lentokentällä Tukholmassa. LEHTIKUVA/AFP

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut koronaviruksen pandemiaksi. Virustartunnan on maailmassa saanut yli 120 000 ihmistä ja siihen on kuollut yli 4 300 ihmistä.

Ruotsissa ensimmäinen ihminen on kuollut koronavirukseen, kertoo Tukholman aluehallinto. Kyseessä oli iäkäs henkilö, joka oli ollut tehohoidossa.

Kaikkiaan virustartuntoja maassa on tällä haavaa yli 480.

Tänään Ruotsin hallitus ilmoitti, että Ruotsissa perutaan suuret, yli 500 ihmisen kokoontumiset koronaviruksen takia kansanterveyslaitoksen pyynnöstä. Asiasta kertoi valtioneuvos Per Bolund Ruotsin radion Ekot-ohjelmassa.

Peruminen koskee esimerkiksi suuria konsertteja, urheilutapahtumia, messuja ja konferensseja.

Ruotsi nosti eilen koronaviruksen leviämisen riskiarvion hyvin suureksi.

Norjassa paikallinen kansanterveyslaitos esitti eilen samanlaisen suosituksen yli 500 ihmisen kokoontumisten perumisesta.