Wuhanilaisen viruslaboratorion johtaja tyrmää salaliittoteoriat – Trump varoitti Kiinaa seuraamuksista, jos koronaviruksen annettiin levitä tahallaan

Koko maailmassa koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on rekisteröity jo yli 160 000.

Wuhanilaisen laboratorion johtaja kiistää epäilyt, että uusi koronavirus olisi lähtenyt leviämään sieltä. Lehtikuva/AFP

Kiinan Wuhanissa toimivan viruslaboratorion johtaja torjuu väitteet, että maailmalla tuhoa levittävä koronavirus olisi päässyt leviämään heiltä. Epäily on saanut tukea muun muassa Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeolta, joka aiemmin tällä viikolla ilmoitti Yhdysvaltojen tutkivan, miten virus pääsi leviämään maailmalle.

P4-laboratorion johtaja Yuan Zhiming sanoo Kiinan valtion television haastattelussa, ettei virus ole mitenkään voinut karata Wuhanin laboratoriosta. Yksikään laboratorion henkilökunnasta ei ole saanut tartuntaa, hän sanoi.

"Tutkijoina tiedämme hyvin, mitä instituutissa tutkitaan ja miten viruksia ja näytteitä käsitellään", Yuan sanoi.

Yuanin mukaan on ymmärrettävää, että ihmiset yhdistävät laboratorion ja koronaviruksen, mutta jotkin tiedotusvälineet pyrkivät johtamaan yleisöään harhaan.

Yhdysvaltojen mediassa on esitetty epäilyjä, että virus olisi vahingossa päässyt karkaamaan Wuhanin laboratoriosta.

Yuan leimasi väitteet perusteettomaksi spekulaatioksi. Laitos torjui epäilyt viruksen karkaamisesta ensimmäisen kerran helmikuussa ja sanoi kertoneensa tietonsa viruksesta Maailman terveysjärjestö WHO:lle tammikuussa.

Kiinalaisten tutkijoiden mukaan virus todennäköisesti siirtyi eläimestä ihmiseen villieläimiä myyvällä torilla. Wuhanin viranomaisten toimintaa on arvosteltu, koska kaupungissa yritettiin ensin peitellä taudin leviämistä ja kuolemantapausten määrää vähäteltiin.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump varoitti, että Kiinan on syytä varautua seuraamuksiin, jos käy ilmi, että maa antoi tietoisesti tilanteen huonontua.

"Se (pandemia) olisi voitu pysäyttää Kiinassa alkuunsa, mutta niin ei tehty. Ja nyt koko maailma kärsii sen takia", Trump sanoi päivittäisessä Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa sen jälkeen, kun häneltä oli kysytty mahdollisista Kiinaan kohdistuvista seuraamuksista.

Trumpin mukaan vissi ero on siinä, pääsikö virus leviämään vahingossa vai oliko mukana tahallisuutta. Kiina ei esimerkiksi suostunut ottamaan vastaan apua Yhdysvalloilta tilanteessa, jossa virus levisi jo voimakkaasti, presidentti sanoi.

"Oli tilanne kummin päin tahansa, heidän olisi pitänyt päästää meidät sisään. Luullakseni he tiesivät, että kyse oli jostakin vakavasta ja heitä nolotti", Trump arvioi.

Trump suomi jälleen myös Kiinan ilmoittamia kuolleisuuslukuja, joiden todenperäisyyttä on epäilty laajasti. Virallisten lukujen mukaan Kiinassa olisi kuollut viruksen seurauksena vain 0,33 ihmistä sataatuhatta asukasta kohden.

"Luku on mahdoton. Siihen lukuun on mahdotonta päästä", Trump sanoi.

Perjantaina Kiina korjasi koronaviruskuolemiensa määrää kymmeniä prosentteja ylöspäin. Maa on nyt kertonut yhteensä noin 4 600:sta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta.

Eniten koronaviruskuolemia on tilastoitu Yhdysvalloissa, jossa suhdeluku on 11 ihmistä sataatuhatta asukasta kohden. Yhteensä kuolemia on jo lähes 39 000.

Esimerkiksi noin 20 000 kuolemasta kertoneessa Espanjassa suhdeluku sataa tuhatta asukasta kohden on 44 kuollutta, kertoo tilastosivusto Worldometer.

Viimeisten 24 tunnin aikana Yhdysvalloissa ainakin 1 890 ihmistä on kuollut koronavirukseen, kertoo maailman virustilannetta seuraava Johns Hopkins -yliopisto. Luku kuvaa tilannetta perjantai-illasta lauantai-iltaan paikallista aikaa.

Viime päivinä on Yhdysvalloissa kerrottu toistuvasti yli 2 000 uudesta kuolemasta päivittäin.

Lauantaina koronaviruskuolemien määrä Euroopassa nousi yli 100 000:n. Koko maailmassa kuolemia on rekisteröity jo yli 160 000, kertovat sekä Johns Hopkinsin että Worldometerin seurannat.