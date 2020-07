Melbournessa yli viisi miljoonaa asukasta on määrätty pysymään kotona vähintään kuuden viikon ajan

William West

Australiassa Melbournen yli viisi miljoonaa asukasta on määrätty pysymään kotona ainakin kuuden viikon ajan koronavirustartuntojen lisääntymisen takia.

Uuden määräyksen mukaan suurkaupungin asukkaat voivat poistua kotoaan vain töihin, urheilemaan ulos, käynneille terveydenhuoltoon tai hankkimaan elintarvikkeita ja muuta välttämätöntä.

Suurin osa koululaisista ja opiskelijoista siirtyy jälleen etäopetukseen, ja kahvilat ja ravintolat myyvät ruokaa ainoastaan mukaan vietäväksi.

Kotonapysymismääräys astuu voimaan vuorokauden vaihtuessa keskiviikoksi paikallista aikaa.

Melbourne on Australian toiseksi suurin kaupunki. Victorian osavaltiossa, jossa Melbourne sijaitsee, todettiin viimeisen vuorokauden aikana 191 uutta koronavirustartuntaa. Kyseessä on osavaltion suurin päiväkohtainen tartuntaluku koko pandemian aikana, kertoo The Guardian.

"Nämä ovat kestämättömän suuria lukuja", Victorian osavaltion pääministeri Daniel Andrews sanoi kertoessaan uusista rajoituksista.

Aiemmin jo yli 300 000 Melbournen asukasta oli määrätty eristykseen heinäkuun loppuun asti.

Lauantaina noin 3 000 kunnan asunnoissa asuvaa ihmistä joutui maan kaikkein tiukimpien rajoitusten piiriin. Yhdeksän kerrostalon asukkaat eivät saa poistua asunnoistaan lainkaan ainakaan viiteen päivään. Asukkailla on todettu tähän mennessä noin 70 koronavirustartuntaa.

Koronarajoituksia on purettu Australiassa vähitellen toukokuusta lähtien. Suurin osa rajoitustoimista oli määrä purkaa heinäkuuhun mennessä, ellei uutta merkittävää tartuntapiikkiä tulisi.

Australian tartuntamäärät alkoivat laskea huhtikuussa tiukkojen rajoitusten ansiosta. Maassa on kuitenkin viime aikoina herännyt huoli koronaviruksen toisesta aallosta.

Koko maassa on vahvistettu miltei 9 000 tartuntaa ja reilut sata koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Suurin osa uusista tartunnoista on viime aikoina todettu juuri Melbournessa.

Victorian osavaltio eristettiin tiistaina muusta maasta.

Kahden runsasväkisimmän osavaltion Victorian ja Uuden Etelä-Walesin välinen raja suljettiin tiistain vastaisena yönä. Etelä-Australian osavaltion ja Victorian raja on ollut suljettuna jo pidempään.