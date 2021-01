Niinistö Yhdysvaltojen tilanteesta: Uskomaton demokratian painajainen

Niinistön mukaan rohkaisevaa on se, että vastuuntuntoisia ihmisiä on yli puoluerajan. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Presidentti Sauli Niinistö kuvailee Yhdysvalloissa meneillään olevaa tilannetta "uskomattomaksi demokratian painajaiseksi". Presidentti ottaa asiaan kantaa Twitterissä.

Niinistön mukaan rohkaisevaa on se, että vastuuntuntoisia ihmisiä on yli puoluerajan.

Pääministeri Sanna Marin puolestaan tviittaa, että (presidentti Donald Trumpia tukevien) mielenosoittajien tunkeutuminen kongressirakennukseen on "erittäin vakava ja huolestuttava asia".

"Se osoittaa, kuinka tärkeää demokratiaa on puolustaa järkähtämättä", hän kirjoittaa.

Joe Bidenin valintaa vastustavat Trumpin kannattajat tunkeutuivat aiemmin kongressirakennukseen ja mediatietojen mukaan alueella on mahdollisesti kuultu laukauksia. Lisäksi poliisi on ottanut aseet esiin sisällä rakennuksessa ja paikalla oleville on esimerkiksi jaettu kaasunaamareita.

Kongressi oli kokoontunut vahvistamaan Bidenin valinnan, mutta istunnot on nyt keskeytetty. Washingtoniin on julistettu iltakuudelta alkava ulkonaliikkumiskielto mielenosoitusten vuoksi.