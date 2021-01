Ulkoministeri Haavisto Yhdysvaltain kongressin mellakasta: Oppitunti siitä, mitä voi tapahtua, jos demokratian pelisääntöjä ei noudateta

Haaviston mukaan on pelottava ajatus, että kongressin toiminta voidaan mielenosoituksien kautta estää, tapahtuipa se missä päin maailmaa tahansa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoo STT:lle, että Yhdysvaltain kongressin mellakka on varmasti kaikille tapahtumia seuranneille oppitunti siitä, mitä voi tapahtua, jos asiat menevät huonolle tolalle ja demokratian pelisääntöjä ei noudateta.

Kongressin mellakka tuntui Haaviston mukaan poikkeukselliselta myös Yhdysvalloissa. Hänen mukaansa Yhdysvallat pyrkii edistämään demokratian toteutumista esimerkiksi Venezuelassa ja Valko-Venäjällä, mutta myös sen oman demokraattisen prosessin kunnioittaminen on tärkeää.

Haavisto arvelee, että vaaleihin liittynyt paine ja erilaiset narratiivit siitä, mitä vaaleissa on tapahtunut, on saanut ihmiset liikkeelle.

"(Yhdysvaltain presidentillä Donald) Trumpilla on ollut suuri vaikutus ja myös vastuu tässä tilanteessa, joka liittyy siihen, hyväksyykö hän demokraattisen prosessin tuloksia."

Haavisto lisää, että mielenosoittaminen on sallittua ja sillä on arvo demokratiassa, mutta kun ihmisten omaisuutta tai terveyttä vahingoitetaan ja uhataan, mennään laittomuuksien puolelle.

Haaviston mukaan on pelottava ajatus, että kongressin toiminta voidaan mielenosoituksien kautta estää, tapahtuipa se missä päin maailmaa tahansa.

"Yhdysvaltojen vaaleilla, vaalien sävyllä ja Yhdysvalloissa käydyillä vaalikampanjoilla on sellainen vaikutus, että siitä otetaan mallia. Tämä ei ole hyvä esimerkki kenellekään. Toivon, että tämä ei lähde leviämään", Haavisto sanoo.

"Selvästi kaikilla ei ole luottamusta demokratiaan"

Haavisto kuvailee, että Yhdysvaltain demokratiassa eletään vaaran aikaa ennen virkaanastujaisia.

"Demokratian kannalta on pelottava vaihe, jos vaalitulokseen ei tyydytä tai sitä kohtaan esitetään voimakkaita epäilyksiä."

Hän lisää, että demokratia perustuu siihen, että kansalaiset luottavat demokratian toimintaan.

"Selvästi kaikilla ei tätä luottamusta ole ja sillä tavalla vaihe on vaarallinen. Usein tällaista kehitystä nähdään maissa, joissa demokratia ei ole kovin juurtunut vielä."

Haavisto sanoo, että vastaavaa saadaan Yhdysvalloissa etsiä yli sadan vuoden takaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho pitää Yhdysvaltain tapahtumia erikoisina.

"Hiukan erikoistahan tuo on. Ikävä kyllä tällainen yhteiskunnan polarisoituminen ja väkivallan hiipiminen poliittiseen elämään on ollut jo muutaman vuoden nähtävillä ollut prosessi Yhdysvalloissa. Se on hyvin valitettavaa", Halla-aho sanoi STT:lle.

Halla-aho ei halua ottaa kantaa siihen, missä määrin kannattajiaan mielenosoitukseen kannustanutta Trumpia voidaan pitää syypäänä tapahtuneeseen. Hän uskoo, että kongressiin hyökänneet tahot joutuvat vastuuseen teoistaan.

"Yhdysvallat on maailman vanhin yhtäjaksoinen katkeamaton demokratia ja siellä on toimiva oikeuslaitos ja lainvalvontakoneisto. Tämäkin asia varmasti käsitellään asianmukaisen prosessin mukaisesti. En ole siitä lainkaan huolissani", Halla-aho sanoi.

Perussuomalaiset ovat erottuneet Suomen muista puolueista Trump-myönteisellä kommentoinnillaan.

Puolueen europarlamentaarikko Laura Huhtasaari herätti taannoin huomiota ehdottamalla Trumpille Nobelin rauhanpalkintoa. Halla-aho itse kirjoitti vuonna 2019 Twitterissä, että Trump on "parasta mitä Yhdysvalloille ja länsimaailmalle on tapahtunut pitkään aikaan".

Halla-aho sanoo pitäneensä Trumpin vaalivoittoa vuonna 2016 tervetulleena ilmiönä, sillä hänen mukaansa Trump voitti vaalit vastareaktiona "hurmokselliselle kulttuurivasemmistolaiselle hegemonialle", joka oli ollut pitkään vallassa Yhdysvalloissa ja muuallakin länsimaissa.

"Hyvin monessa kysymyksessä hän ajoi sellaista politiikkaa, jota lämpimästi kannatan, siirtolaispolitiikassa esimerkiksi. Lisäksi hän aivan oikein nosti esille Kiinan taloudellisen maailmanvalloitusprojektin. Hän nosti siinä asiassa kissan pöydälle ja uskon, että se kissa jää pöydälle hänen perintönään riippumatta siitä, kuka Yhdysvalloissa on presidenttinä", Halla-aho sanoo.

Halla-ahon mielestä on kuitenkin väärin tulkita hänen vuonna 2019 kirjoittamaansa Twitter-kommenttia osoituksena siitä, että hän hyväksyisi Trumpin viimeaikaiset toimet. Halla-aho kertoo pettyneensä siihen, millä tavalla Trump on suhtautunut vaalitappioonsa.

"Kiistämällä ja kyseenalaistamalla vaalituloksen Trump on aiheuttanut vahinkoa republikaanipuolueelle ja osaltaan edistänyt republikaanien odotettua heikompaa vaalimenestystä senaatin vaaleissa. Sillä on varmasti poliittisen päätöksenteon kannalta suurempi merkitys kuin Trumpin vaalitappiolla sinänsä", Halla-aho arvioi.

Halla-aho ei usko, että Trumpin vastahakoisuudella vaalituloksen tunnustamisen suhteen on mainittavampia seurauksia.

"Yhdysvalloissa on erittäin vanhat ja hyvin toimivat instituutiot, jotka pitävät kyllä huolen siitä, että valta vaihtuu lain säätämässä järjestyksessä riippumatta siitä, miten Trump suhtautuu vaalitappioonsa."