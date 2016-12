Lintuinfluenssa on nyt Manner-Suomessa: Löytyi merikotkasta siipikarjatilojen tuntumasta

Myös mantereelta on nyt löydetty lintuinfluenssaa. Tartunnan saanut lintu on merikotka, ja se löytyi Murtamon Pirttijärveltä Raumalta.

Vielä ei tiedetä, onko kyseessä taudin korkeapatogeeninen eli voimakkaasti tautia aiheuttava muoto. Varmistus saadaan lähipäivien aikana.

"Jos on mahdollista, tautisuojausta on syytä tiukentaa. Erityisesti harrastekanaloissa on korkea aika pistää linnut sisälle", sanoo Eviran ylitarkastaja Liisa Kaartinen. "Jos omat linnut sairastuvat, on syytä ottaa yhteyttä kunnaneläinlääkäriin."

Löytöpaikan ympäristössä sijaitsee runsaasti siipikarjatiloja: Eviran rekisteritietojen mukaan alueella on lähes 60 siipikarjan pitäjää.

Jos kyseessä on Euroopan siipikarjatiloilla tuhoa aiheuttanut H5N8-tyypin lintuinfluenssa, Evira perustaa alueelle kaksi rajoitusvyöhykettä taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Suuremman rajoitusvyöhykkeen koko on vähintään 10 kilometriä. Tuolla alueella siipikarjan ja siipikarjatuotteiden siirtoja rajoitetaan 15 päivän ajan.

Pienempi rajoitusvyöhyke on kolme kilometriä. Sen sisällä eläinliikenne pysäytetään 21 päivän ajaksi viimeisen tartuntatapauksen löytymisestä:

Lintuja ei saa siirtää ennen kuin on testattu, että ne ovat terveitä eivätkä kanna virusta. Sisälläpitokielto on ehdoton, siitosmunia ei saa siirtää pois, myös lannan ja kuivikkeiden levittäminen kielletään.

Maa- ja metsätalousministeriön määräys siipikarjan sisälläpidosta tuli voimaan joulukuun alusta ja kestää toukokuun loppuun saakka.

Linnut levittävät tautia myös ulosteissaan ja eritteissään. Tämän vuoksi jalkineet ja vaatteet pitää vaihtaa ja kädet pestä huolellisesti kanaloihin mentäessä.

Nyt leviävä H5N8-tyypin lintuinfluenssavirus ei ole aiheuttanut ihmisten sairastumisia ja tartunnan riski ihmiselle on hyvin pieni.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin.

Jos löytää vähintään viisi vesilintua tai vähintään 10 kuollutta muun lajin lintua, tulee ottaa yhteyttä kunnaneläinlääkäriin välittömästi. Myös siipikarjatilallaan linnuissa oireita havaitsevan on otettava yhteyttä kunnaneläinlääkäriin.

Myös yksittäisistä isoista petolinnuista on hyvä ilmoittaa kunnaneläinlääkärille. Tätä pienemmistä määristä kuolleita lintuja voi ilmoittaa Eviran kautta.

Kuolleisiin lintuihin ei pidä koskea ilman suojavälineitä, ja näytteiden lähettäminen on hyvä jättää virkaeläinlääkärin tehtäväksi.

Lintuinfluenssaviruksen tutkimiseksi kuolleet luonnonvaraiset linnut lähetetään Eviran Helsingin toimipaikkaan.

