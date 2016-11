Hävikkiruoka innosti komissaaria - marssi suoraan Loopin kylmiöön

Elintarviketurvallisuudesta ja terveydestä vastaava komissaari Vytenis Andriukaitis on toiminnan mies. Hän marssii innostuneesti suoraan hävikkiravintola Loopin keittiön läpi kylmiöön asti. Helsingissä Lapinlahden entisessä sairaalakiinteistössä toimiva ravintola on komissaarin ensimmäinen vierailukohde kaksipäiväisellä matkalla.

Loopin ravintolapäällikkö Nina von Gruenewaldt ei vähästä hätkähdä. Hän löytää vieraan kanssa heti yhteisen sävelen puhuessaan siitä, kuinka ruuan tuhlaamista voitaisiin välttää.

"Mistä raaka-aineet tulevat?" komissaari kysyy.

"Loop hankkii tavaraa kahdeksasta S-ryhmän myymälästä pääkaupunkiseudulta sekä Ruohonjuuren myymälöistä. Oma automme hakee ne", vastaa von Gruenewaldt.

"Kuka varmistaa, että hävikkiin päätyvät tuotteet ovat turvallisia?" tentti jatkuu.

"Meitä koskevat aivan samat turvallisuusmääräykset kuin muitakin ravintoloita ja elintarvikealan toimijoita."

"Ruokaketju on niin tiivis, että tuntuu jopa vaikealta päästä tuottajien ja kaupan väliin", ravintolapäällikkö jatkaa.

"Toivoisimme lisää suoraa yhteistyötä myös ruuantuottajien kanssa. Meille kelpaisivat liian pienet kananmunat ja rikkinäiset porkkanat."

"Niin paljon ruokaa menee hukkaan virheellisen ulkonäön vuoksi, mutta ne ovat yhtä lailla hyvää syötävää", komissaari nyökkäilee.

Komissaarin täsmällisyyden takaa on helppo kuulla se, että hän on ammatiltaan lääkäri ja erikoistunut sydänkirurgiksi. Tosin politiikka vei hänet kokonaan pian kotimaan Liettuan itsenäistyttyä.

"Kirjoita sinne, että Helsingin kaupunki saisi herätä laatimaan kestävän kehityksen ohjelmaa ja ottamaan siihen ruokahävikin", Andriukaitis heittää toimittajalle.

"Kävin Milanossa ja siellä sellainen on. Tämä voi vaikuttaa pieneltä toiminnalta, mutta on merkittävä osa isoa kokonaisuutta - kestävän kehityksen tavoitteita."

Komissaari viittaa YK:n kestävän kehityksen ohjelmaan, johon EU on myös lähtenyt niin bioenergian, ilmastopolitiikan kuin kiertotalouden kautta. Andriukaitiksen mukaan EU lanseeraa myös ruokahävikkiohjelman marraskuun lopulla.

Hän painottaa, että ruokahävikin vähentäminen vaatii uusia menettelytapoja ruokaketjun joka portaalta.

"Maatiloilla ja elintarviketeollisuudessa se linkittyy myös bioenergian tuotantoon", hän antaa esimerkin.

"Teette erinomaista työtä", Andriukaitis hyrisee keittiöön palatessaan, jossa hän mieluusti asettuu ryhmäkuvaan ravintolan työntekijöiden kanssa.

Loop työllistää tällä hetkellä täyspäiväisesti neljä ja osa-aikaisesti palkallisia 12 henkeä ynnä lisäksi harjoittelijoita ja työkokeilijoita. Elokuussa avatun ravintolan ohessa tehdään catering-palvelua.

Tärkeä osa koko From Waste to Taste -hanketta on ollut alusta asti sosiaalinen työ. Siihen on saatu rahoitusta EU:lta, kertaa projektipäällikkö Johanna Kohvakka.

Ravintolassa on jatkuvasti harjoittelijoina nuoria työttömiä sekä myös maahanmuuttajia.

Hanke ei tuota voittoa, vaan Loopia pyörittää yhdistys, joka tekee yhteistyötä muun muassa Marttojen ja sosiaalialan kansalaisjärjestöjen kanssa.

"Lisäksi yhteistyö pääkaupunkiseudun ravintola-alan oppilaitosten kanssa on tärkeää. Haluamme näyttää opiskelijoille, mistä hävikkiä syntyy ja miten sitä voidaan ehkäistä", lisää ravintolan työnohjauksesta vastaava Nina von von Gruenewaldt.

