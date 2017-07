Ministeriön raportti: suomalaisia elintarvikkeita enemmän vientiin – ruokaketjun kannattavuus paranisi

Elintarvikkeiden vientiin panostaminen parantaa koko suomalaisen ruokaketjun kannattavuutta, selviää maa- ja metsätalousministeriön selvitysmiehen Ilkka Mäkelän tekemästä raportista.

Selvityksessä Mäkelä haastatteli ruokaketjun eri toimijoita ruuantuotannon, jalostuksen, kaupan ja kulutuksen vaiheissa.

"Suuri ongelma on vientiosaamisen puute. Meillä ei ole vientiosaajia, ei riittävästi kielitaitoa yrityksissä eikä markkinatuntemusta", Mäkelä sanoo ministeriön tiedotteessa.

Selvitysmies esittää ministeriöiden välisen elintarvikevientiin keskittyvän työryhmän perustamista, jotta eri ministeriöt sitoutuisivat linjakkaammin elintarvikkeiden vientiponnisteluihin. Mäkelä esittää myös, että valtio käyttäisi julkista rahoitusta kolme miljoonaa euroa vuodessa.

Mäkelän mukaan elintarvikeviennissä pitäisi keskittyä Kiinan, Japanin, Etelä-Korean, Saksan ja Ruotsin markkinoihin. Lisäksi Venäjän viennin valmius pitäisi säilyttää koko ajan.

"Elintarvikealan yrityksillä on haasteena, että harvalle toimijalle vienti on kannattavaa. On kohtuullisen helppo laskea, jos vientimme olisi edes tuonnin tasolla, että kuinka paljon se parantaisi koko ruokaketjun kilpailukykyä ja kannattavuutta täällä Suomessa", Mäkelä kommentoi tiedotteessa.

