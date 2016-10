Villisikakanta haluttiin puolittaa — se onkin kasvanut jopa puolella

Villisikojen kannan puolittaminen asetettiin Suomessa viralliseksi tavoitteeksi loppuvuonna 2014. Tuolloin sikojen määräksi arvioitiin 1 000–1 500 yksilöä.

Sikoja onkin ammuttu yli 400 vuodessa, mutta toivottua tulosta ei ole tullut.

"Nykyään puhutaan varmasti yli 2 000 sian kannasta koko maassa. Kannan vähentäminen puoleen ei ole onnistunut", sanoo riistasuunnittelija Ohto Salo Suomen riistakeskuksesta.

Salon mukaan villisika on Suomessa melko uusi tulokas, joka on opettanut saalistajilleen, ettei sitä noin vain pistetä kuriin. Nopeasti lisääntyvänä lajina sika on vaikeasti hallittavissa.

"Laumasta saadaan ammuttua pari eläintä. Jos johtava emakko kaadetaan, lauma porsii sen jälkeen kahta kauheammin."

Salo vakuuttaa, että metsästäjät tiedostavat ongelmat, joita kasvava villisikakanta aiheuttaa esimerkiksi viljelyksille.

"Normaali vastuullinen metsästäjä huomaa, että ylisuuresta sikakannasta on paljon haittaa."

Suurimmat sikatihentymät sijoittuvat Kaakkois-Suomeen ja Itä-Uudellemaalle.

"Mutta myös pohjoisempana, esimerkiksi Etelä- ja Pohjois-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa sikoja on alettu nähdä enemmän kuin aikaisemmin."

