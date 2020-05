”Surkeiden sattumusten sarja on kirjailijanimellä Lemony Snicketin kirjasarja. Kirjasta on sittemmin tehty samanniminen elokuva. Kirjan juonesta tai henkilöistä riippumatta tätä Hippoksen itsensä järjestämää keväistä hevoshupailua, jolle nauraa jo kaikki muut, paitsi itse hevosväki, voi hyvin nyt ja jatkossa kutsua tällä kirjan nimellä."

Kari Eriksson kritisoi vierasblogissaan Suomen Hippoksen toimintaa koronan aikana.

Ravikevät on alkanut apeasti. Suomen Hippos teki 16.3.2020 päätöksen ravien keskeyttämisestä. Ravit ovat olleet keskeytyksissä 18.3.2020 asti.

Keskeytyspäätöksen osalta tietoon on tullut, että se tehtiin pienessä piirissä. Hippoksen hallitus ei käsitellyt asiaa ja vastuu päätöksestä lienee ollut Hippoksen puheenjohtaja -toimitusjohtaja-kaksikolla. Keskeytyspäätöksen tekoaikaan Suomessa vallitsivat nykyistä lievemmät kokoontumisrajoitukset. Itse asiassa rajoitukset olivat samat, mihin maan hallitus on päättänyt ne lieventää 1.6.2020 lukien. Joku onkin kysynyt, mikä nyt on muuttunut?

Ilmeisesti vastauksia on vaikea löytää. Hippoksen johto on vedonnut välillä poliisihallitukseen ja tietenkin myös yleisesti viranomaisiin. Viimeksi asiasta päättävä taho oli AVI eli aluehallintovirasto. Hippoksen tiedotteet kertoivat käytävistä neuvotteluista ja ponnisteluista ravien ajamisen aloittamisen puolesta. Kun AVI:n taholta ilmoitettiin, että he ovat väärä viranomainen eikä asia kuulu heille, syntyi hetken hiljaisuus… Sitten katseet käännettiin hevosväen omaan viranomaisen, maa- ja metsätalousministeriön ( MMM ) puoleen.

Viime perjantaina 8.5.2020, myöhään illalla Hippos julkaisi hallituksen tiedotteen siitä, että ravit viimein alkavat 1.6.2020. Samassa tiedotteessa kerrottiin MMM:n tulevasta ohjeistuksesta, jonka mukaan järjestetään kuusi poikkeusoloihin valmistelevaa ravitapahtumaa ajalla 18.5.–27.5.2020. Nämä poikkeustapahtumaan oikeutetut raviradat olivat Joensuu, Lahti, Vermo, Jyväskylä, Seinäjoki ja Turku. Myöhemmin Hippos on linjannut mainittuja tapahtumia siten, että näiden ravitapahtumien asianmukaisuutta tulee valvomaan suurkilpailuvalvojat eli valvojat, jotka normaalisti ovat suurten ravitapahtumien ylimpiä valvojia. Hippoksen taholta asian kärki on näin koskenut raviratojen ja ravitapahtuman valvontaa.

MMM:n ohjeistus ravien ajamisesta julkaistiin 12.5.2020. Ohjeistuksen perusteella Hippos on jälleen kerran erehtynyt tai sanotaanko tässä suoraan, käsittänyt koko asian täysin väärin!

MMM:n ohjeistuksessa otsikon ”Harjoitusravit ja harjoittelutoiminta 14.5.2020 alkaen” todetaan seuraavaa: ”Jotta hevoset, jotka ovat pitkään olleet Suomessa kilpailematta eivät heti kesän alussa joudu fyysisesti liian koviin kilpailuihin ja altistu loukkaantumisille ja fyysisesti liian koviin tilanteisiin, on eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta hyvä aloittaa ravitoiminta asteittain. Näin hevoset voivat saada harjoitusta tulevia kovempia kilpailusuorituksia varten. Suositeltavaa on järjestää muutama yksittäinen ravitapahtuma eri puolille Suomea harjoitusmahdollisuuksina kilpailuun palaaville hevosille. Nämä tapahtumat tulee järjestää ilman yleisöä ja rajoittaa myös lähtöihin osallistuvien hevosten määrää, jotta ravialueella oleva henkilömäärä voidaan rajata kokoontumisrajoitusten mukaisesti ”.

Kaikilla asioilla on tietty tarkoitus. Tässä MMM on ilmiselvästi pyrkinyt tarjoamaan hevosille loivan laskun treenitauolta kilpailujen maailmaan. Hippoksessa ymmärrys on riittänyt sanaan ”muutama” ja käsitys siitä, mihin ohjeella on pyritty, on unohtunut tai sitä ei ole käsitetty. Joensuun harjoitteluraveista karsittiin 36 ja Lahdesta 48 hevosta. Kysymys taitaa jo olla totisesta kilvanajosta. Entä miten on tilanne Jyväskylän pohjoispuolella. Hippoksen taholta on kielletty myös harjoitus- ja hiittiravit, joita hevosjalostusliitot ja paikalliset raviseurat ovat yleensä järjestäneet. Jokainen voi miettiä, onko tämän( kään ) asian osalta onnistuttu? Hevosten hyvinvoinnin sijasta Hippos on päättänyt siirtyä ratojen toiminnan tarkkailuun.

”Surkeiden sattumusten sarja” on kirjailijanimellä Lemony Snicketin kirjasarja. Kirjasta on sittemmin tehty samanniminen elokuva. Kirjan juonesta tai henkilöistä riippumatta tätä Hippoksen itsensä järjestämää keväistä hevoshupailua, jolle nauraa jo kaikki muut, paitsi itse hevosväki, voi hyvin nyt ja jatkossa kutsua tällä kirjan nimellä. Hupailun tekee kylläkin ikäväksi se, mitä raviurheilu ja hevostalous on tämän kevään aikana menettänyt, osan myös pysyvästi, ikävä kyllä.