Hirvijahti alkaa täydellä teholla lauantaina – hirvenpyyntilupia on käytössä lähes 55 000

Hirven varsinainen metsästysaika alkaa lokakuun toisena lauantaina eli huomenna. Lapissa sekä Kuusamossa ja Taivalkoskella alkaa tuolloin metsästyskauden toinen jakso hirvien kiimarauhoituksen jälkeen, tiedottaa Suomen riistakeskus.

Muualla maassa vahtimismetsästyksen lisäksi koira- ja ajometsästys tulevat sallituiksi. Pyyntilupia on monin paikoin käytettävissä viime vuotta enemmän.

Sekä hirven että etenkin valkohäntäpeuran pyyntilupamäärät nousivat edelliseen vuoteen nähden. Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 54 653 hirven pyyntilupaa ja 44 300 valkohäntäpeuran pyyntilupaa.

Yhdellä pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Hirvieläinten metsästysaikoja jatkettiin kauden loppupäästä. Hirveä saa nyt metsästää ilman koiraa tammikuun alusta 15. päivään tammikuuta saakka. Vastaavasti valkohäntäpeuraa saa metsästää ilman koiraa helmikuun alusta 15. päivään helmikuuta saakka.

Valkohäntäpeuran metsästys on ollut sallittua täysimittaisesti syyskuun viimeisestä lauantaista lähtien. Metsästyksen tavoitteena on pienentää Etelä- ja Lounais-Suomessa viime vuosina runsastunutta valkohäntäpeurakantaa.

Kaatoja on tullut alkukaudesta ennätysmäärä. Koko maan peurasaalis on noin 2 700 yksilöä suurempi kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Lokakuun 9. päivään mennessä ilmoitettu peurasaalis on kaikkiaan 6 800 yksilöä.

Eniten peuroja on kaadettu Varsinais-Suomessa. Saalis on suositellun mukaisesti naarasvoittoinen.