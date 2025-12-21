Ahmakanta kasvaa selvimmin poronhoitoalueen ulkopuolella – kasvua vuodessa lähes 40 prosenttia Kanta on kasvanut koko maassa, mutta selvimmin poronhoitoalueen ulkopuolisessa Suomessa.

Jaa Kuuntele

Vuoden 2025 helmikuussa Suomessa arvioidaan olleen noin 535 ahmaa. Kuva: Jouni Turunen

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Luonnonvarakeskus on julkaissut ahman tuoreimman kanta-arvion. Sen mukaan kanta kasvaa ja on levittäytymisvaiheessa. Kanta on kasvanut koko maassa, mutta selvimmin poronhoitoalueen ulkopuolisessa Suomessa.

Vuoden 2025 helmikuussa Suomessa arvioidaan olleen noin 535 ahmaa, joista poronhoitoalueella 140 ja poronhoitoalueen ulkopuolella 395 ahmaa.

Kannan koko on kasvanut koko maassa, mutta selvimmin poronhoitoalueen ulkopuolisessa Suomessa, jossa kasvua on vajaa 38 prosenttia verrattuna vuoteen 2024.

Ahmakanta on runsastunut yli kymmenkertaiseksi vuosijaksolla 1989–2025.

Luken kanta-arvion mukaan ahmakanta on runsastunut yli kymmenkertaiseksi vuosijaksolla 1989–2025. Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana kannan runsastuminen on ollut aiempaa voimakkaampaa. Vielä kymmenen vuotta sitten poronhoitoalueella olevien ahmojen määrän arvioitiin olevan noin 55 ja poronhoitoalueen ulkopuolella noin 156.

”Aiemmista vuosista poiketen ahman kanta-arvio ei sisällä kolmea pohjoisinta kuntaa, sillä muutokset aineiston määrässä ja laadussa eivät mahdollista kanta-arvion tekemistä Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueille”, sanoo tutkija Samuli Heikkinen Luonnonvarakeskuksen tiedotteessa.

Metsähallitus on aiempina vuosina tehnyt kolmen pohjoisimman kunnan alueella erillislaskentoja ahmakannan arviointia varten. Säästötoimien takia laskennat lopetettiin vuosien 2022–2023 aikana. Korvaavaa menetelmää lopetetuille laskennoille ei tällä hetkellä ole. Luonnonvarakeskus on kuitenkin pyrkinyt etsimään tietoa ahmakannasta muista lähteistä, kuten porovahinkojen määrästä.