Päivän ravit: Kuopiossa ravataan perinteiset Akkain Ajot Torstaina ravataan Kuopion Sorsasalossa. Ruotsissa alkoi Xpress-mallin Toto86-kiertue.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kuopion torstai-ilta pitää sisällään peräti 11 lähtöä. Illan suurimmat setelit jaetaan Toto5-pelin toisessa kohteessa, joka on kolme- ja neljävuotiaiden lämminveristen Nuorten Sarja. Lähdön ykköspalkinto on peräti 4000 euroa. Tasaisessa lähdössä on useampikin voitontavoittelija.

Ravi-ilta pitää sisällään myös perinteiset Akkain Ajot naisohjastajille. Perinteistä kilpailua on ajettu 70-luvun loppupuolelta alkaen. Kilpailusarja pitää sisällään kaksi osalähtöä. Ne ovat ravien kolmas ja yhdeksäs lähtö.

Illan pelipankki lienee kolmannen kohteen Bramee. Jukka Torvinen ohjastaa ja Kaisa Tupamäki-Kukkamo valmentaa.

Kuopion ravit starttaavat kello 18.00. Toto5-peli alkaa ravien neljännestä lähdöstä kello 19.10.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Ruotsissa alkoi keskiviikkona Toto86-pelin Super Days -tapahtuma, joka pitää sisällään kuusi Toto86-kierrosta kahdeksan päivän sisällä. Nämä ravataan lisäksi Xpress-malliin kahdella eri paikkakunnalla. Torstain rataparina on Bergasåker ja Örebro. Smokewalley Oy:n omistama Southwind Boko on pelisuosikki päätöskohteessa. Mika Forss ohjastaa Timo Nurmoksen valmennettavaa.

Toto86-peli alkaa kello 21.30.