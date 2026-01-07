Iivo suihkii karkuun vastustajiltaan Keskiviikon T75-ravit ajetaan Oulussa. Vihjesysteemin tukipilareina ovat loistokuntoiset Iivo Fastback ja Kent’s Marre.

Eelis Murtola on Oulussa paljon vartijana, sillä nuorukainen ohjastaa toisen kohteen niittisuosikki Iivo Fastbackia.

Ravivihjeet Juha Jokinen

Ensimmäinen kohde on tasainen ja hankalasti ennakoitavissa. Francis Coccola on hyvältä paikaltaan kiinni voitossa. Viimeksi ruuna oli selvästi paras, vaikka taivalsi toisen radan vetojuhtana.

Felix Orlando esitti Oulussa parasta osaamistaan pitkään aikaan ja pystyy pienessä kakkoskohteessa nousemaan taistoon kärkisijoista.

Claude P. Hill kilpailee sekaista tauluaan paremmassa kunnossa. Frozen A.F. on parhaimmillaan ollessaan pystynyt vastaavia lähtöjä voittamaan.

Iivo Fastback on tehnyt pitkään hyviä juoksuja. Oulussa asetelmat suosivat ja Eelis Murtola karauttanee ruunalla heti lähdössä keulapaikalle. Siitä sen kukistaminen voi osoittautua haastavaksi.

Kolmannen kohteen idea on Antti Ala-Rantalan Kall Tekno. Norjan kylmäverinen pinkoi Vermossa viimeiset 1200 metriä 26,7-vauhtia ja kiri lujaa kolmanneksi. Vain keulassa juossut Tatu ja sen takana matkannut Fiori jäivät edelle.

Landen Kundi omaa hurjan kapasiteetin, eikä tauko välttämättä ole este menestykselle. Rattaille hyppäävä Santtu Raitala ei ainakaan heikennä hevosen mahdollisuuksia.

Meno-Antti oli Vermossa mukana 22-vauhtisessa avauksessa ja kamppaili urhoollisesti neljänneksi.

Neljännessä kohteessa erottuu kaksi hevosta, Suomen lämminveristen tammojen absoluuttiseen kärkeen lukeutuva Endless Story ja hyvässä kunnossa kilpaileva Millie de Veluwe.

Endless Story palaa tauolta, mutta se ei ole ennenkään haitannut tamman suorittamista.

Millie de Veluwe hyötyi viimeksi keulassa hiljaisesta avaustonnista, ja sijoittui lopulta toiseksi. Hevosella saatetaan pyrkiä keulaan tälläkin kertaa.

BWT Johnny B Goode on kilpaillut tasokkaissa lähdöissä ja tehnyt tasaisen hyviä esityksiä.

Kuopion T75-lähdössä se tykitti kolmatta rataa pitkin vauhdikkaasti kolmanneksi. Paikka suosii ja hevonen pystyy palaamaan voittojen valtatielle.

Kova haastaja on Backwood Fiona, joka tuntuu venyvän aina vaan vastuksen mukaan.

Kuudenteen kohteeseen ei oteta kantaa, vaan todetaan että kaikilla osallistujilla on mahdollisuus voittaa lähtö.

Viimeinen kohde on tasaisen tasokas ja varman päälle pelaajat laittavat siihen ainakin kuusi merkkiä.

Vihjeen idea on Kent’s Marre. Kunto on mallillaan ja Ville Pohjolan ajokki pystyy voittamaan monenlaisilla juoksuilla.

Vermossa ja Kaustisella ruuna teki 12-vauhtiset pitkät kirit. Oulussa hevonen kiri keulasta samoja vauhteja ja voitti helposti. Lähdössä on vain kahdeksan hevosta, joten juoksun onnistuminen ainakin kohtuullisesti on todennäköistä.