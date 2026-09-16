Päivän ravit: Junnustartissa nähdään ikäluokan varhaiset lupauksetVermon keskiviikkoisissa Toto75-raveissa päästään kurkistamaan Suomen raviurheilun tulevaisuuteen. Kaksivuotiaiden Junnustartissa voittaja kuittaa 7 500 euron ykköspalkinnon.
Kaksi hevosta Junnustartin finaaliin ovat saaneet Tuomas Rantanen, Nina Pettersson-Perklen sekä Viron puolelta operoiva Gudmund Haugstad.
Jari Kinnunen tuo radalle jälleen lupaavan kasvattinsa. Shackhills Isadoralla on alla vain koelähtö, mutta siinä juostu kilometriaika 17,3 on kovaa kamaa näillä leveysasteilla. Jari Kinnusen kuulumisia voi lukea keskiviikkona MT Hevosissa.
Kylmäveristen kovin koitos on tasoitusajo, jossa paalulta karkuun yrittävät Fili ja Tuulen Viljo. Lyhyen matkan voltissa takamatka on aina haasteellinen positio. Muun muassa Metsärinteen Pommi, Villieläin ja Säfööri lähtevät ottamaan paalun kovimpia kasvoja kiinni.
Vermon Toto75-raveissa ajetaan yhdeksän ravilähtöä.
Ruotsissa ravataan keskiviikkona Jägersrossa ja Solvallassa, jotka ajavat Toto86-pelin kohteet läpi vuorotellen.
Solvallan kolmivuotiaiden tammojen koitoksessa ottavat yhteen lupaavat Dixie Dynamite ja Najade Quesnoy, joilla ei ole onnistumisia ikäluokkalähdöissä. Jorma Kontio yrittää sekoittaa pakkaa Irina Jetillä. Pahasta paikasta huolimatta myös Daniel Wäjerstenin Magnification on syytä huomioida.Artikkelin aiheet
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