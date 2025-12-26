Vuoden viimeisellä 75-kierroksella riittää haastetta Vuoden viimeinen T75-kierros ravataan lauantaina Kuopion Sorsasalossa. Kohteet ovat tasaisia ja pelillisesti haastavia, joten oikein veikanneille lienee luvassa kunnon potti. Vihjesysteemin varmat ovat Miika Tenhusen valmentama Need’em ja Matias Salon tallin Perfecto.

Need’em on suoraan tauoltakin Kuopion luottohevonen. Iikka Nurmonen jatkaa Miika Tenhusen suojatin ohjissa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Juha Jokinen

Ensimmäisen kohteen suosikit Mergel ja Karlas lähtevät ikäviltä paikoilta. Mergel oli Killerillä kaukana parhaastaan, mutta kauden kymmenen voittoa kertovat tamman hyvyydestä. Henri Bollströmin ohjastama hevonen lähtee reippaasti ja omalla tasollaan kilpaillessaan se pystyy voittamaan.

Karlas lähti Teivossa takamatkalta todella vauhdikkaasti liikkeelle ja yritti keulaan. Sinne ei kuitenkaan ollut asiaa ja ori pakitti johtavan kantaan. Kova avaus näkyi maalisuoralla, eikä normaalia kiriä löytynyt. Viime kilpailuun ei suuremmin kannata tuijottaa.

Mustasukka ei ole aikoihin onnistunut, mutta hyvältä paikaltaan se pystyy yllättämään.

Mikäli Harlamov pääsee asiallisesti liikkeelle auton takaa, se pystyy Oulun kilpailun perusteella ottelemaan kärkisijoista.

Toinen kohde on yllätykselle altis tammalähtö. Gamesaver ja Helmi Sky ovat perusmatkan parhaimmistoa ja kuuluvat kupongille.

Takamatkan tammoista parhaat näytöt on Santtu Raitalan ohjastamalla Bravo Amyllä. Se voi juoksuradalta päästä heti kiihdytyksessä kärjen tuntumaan.

Macabeo ja marraskuun Kuopion startissaan ihastuttanut A Good Melody ovat potentiaalisia yllättäjiä.

Miika Tenhusen valmentama Need’em on SE-hevonen, joka palaa reilun kahden kuukauden tauolta tositoimiin. Solvallassa 10-vauhtia täyden matkan polkenut ruuna ei välttämättä ole aivan parhaimmillaan, mutta pystyy silti hallitsemaan juoksun jokaista metriä. Iikka Nurmonen karauttanee hevosella heti keulaan, eikä vastustajista oikein löydy vauhdin pitäjiä.

Peliosuus pysynee kohtuullisena, joten ruuna on kiinnostava varma haastavalle kierrokselle.

Neljännen kohteen idea on kolmatta viikkoa peräkkäin Smedheim Braut. Oulussa ruuna laukkasi alussa innokkuuttaan ja jäi ratkaisevan tuntuisesti. Upea kiri kantoi sen vielä toiseksi.

Vermossa Juha Länsimäen ohjastama hevonen jäi takamatkan juoksuradalta kauas kulisseihin. Kirikierros sujui taas 23-vauhtia osin viidettä ja kuudetta rataa pitkin. Ruuna voittaa heti, kun juoksu onnistuu.

Rohkeimmat voivat kokeilla Antti Ala-Rantalan valmennettavaa jopa varmana. Vauhtis, Profiili ja Ala-Rantalan toinen kylmäverinen Havglimt mahtuvat mukaan vihjesysteemiin.

Viidennessä kohteessa Perfecto lähtee lujaa ja haastaa alussa Bienvenuen, joka ei Oulussa ollut keulasta parhaimmillaan. Perfecto suojatti olisi keulasta voitossa kiinni, eikä se ole ulkona voittomatsista vaikka jäisi kärjen kupeelle.

Jos Santtu Raitalan ajokki ei kelpaa varmaksi, kannattaa mukaan ottaa ainakin huippuiskussa kil-paileva Västerbo Gute ja BWT Johnny B Goode.

Teijan Romeo vastaili Teivossa sitkeästi haastajilleen ja piti niukasti ykköseksi. Hannu Hietasen ajokki lähtee hyvin ja saa nätin juoksun keulassa tai kärjen takana.

Upseeri on ollut tosi hyvä Killerin voitoissaan ja kuuluu kaikille lapuille.

Aaltonen pärjää, jos hevonen saa kohtuulliset asemat ensimmäisellä puolikkaalla. Pieni vaara on, että hevonen ei löydä alussa paikkaa parijonosta. Kolmatta kiertämällä tasokasta lähtöä on vaikea voittaa.

Aina loppuun saakka yrittävä Meleko Kommee ansaitsisi jo voitonkin. Lievässä ylisarjassa kilpaileva Tilun Touko jää varahevoseksi.

Viimeisen kohteen mielenkiintoisin hevonen on Matias Salon valmentama Napoleon Cash. Ruuna teki Ruotsissa kovia esityksiä kivikovissa lähdöissä, joten vastus uudessa kotimaassa ei ainakaan kovene. Salon tallin tulokkaat ovat lähes poikkeuksetta aloittaneet loistavasti, joten uskotaan ruu-nan olevan lähellä voittoa.

Mondrian Boko ei ole alussa nopea, mutta jaksaa tehdä töitä silloin kun pitääkin. Hyvältä paikalta Ari Moilanen saa sillä asemat läheltä kärkeä, joten Jyväskylän ja Oulun hopeat voivat hyvinkin kirkastua kullaksi kotiradalla.

Bigwig Swamp tekee koko ajan hienoja juoksuja ja kuuluu ehdottomasti pelihevosiin.

Viikon varma – T75-3: 2 Need’em

Lähtee lujaa ja juoksee keulassa. Tauosta huolimatta lähellä voittoa.

Viikon väistö – Toto75-6: 6 Tilun Touko

Hyvin menestynyt ori ei lievässä ylisarjassa ole kiehtova pelikohde. Vastus on tasokas ja voittaak-seen hevosen pitää parantaa oleellisesti.

Viikon idea – Toto75-4: 11 Smedheim Braut

Juoksut epäonnistuneet viime kilpailuissa. Tuurien kääntyessä kirii mukaan taistoon voitosta.