Oulun ravit siirretty torstaiksiKova pakkanen pakotti Oulun raviradan siirtämään maanantaiset ravit. Torstaina ravit joudutaan ajamaan päällekkäin lähellä sijaitsevan Bodenin kanssa.
Oulun ravit on siirretty torstaiksi. Ouluun luvattiin maanantai-illaksi noin kahdenkymmenen asteen pakkasta. Rannikkokaupungissa tuulenvire lisää pakkasen purevuutta, joten Äimärautiolla tehtiin maanantaiaamuna päätös illan ravien siirtämisestä.
Ravit siirrettin torstaihin, jolloin alkuperäisen kalenterin mukaan ei Suomessa ajeta raveja ollenkaan. Tilannetta mutkistaa kuitenkin se, että torstaina Pohjois-Ruotsissa Bodenissa ajetaan ravit.
Tilanteesta kärsii esimerkiksi Ville Pohjola, joka on Bodenin vakiokävijä. Suomen puolella Oulu on viime vuoden Äimäraution ajajaliigan voittajalle tärkeä profiilirata.
Oulun seuraavat ravit ajetaan 10. helmikuuta. Näiden ravien ilmoittautumispäivä on siirretty perjantaiksi 6. helmikuuta, jotta edelliset ravit ehditään ajaa alta pois.
Kovimpien pakkasten pitäisi väistyä alkuviikon aikana. Torstai-illaksi Ouluun on luvattu neljäntoista asteen pakkaslukemia.
