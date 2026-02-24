Päivän ravit: Suomen Cupin karsinta on Jokimaan urheilullinen makupalaTiistaina Lahdessa ravataan kahdeksan lähdön verran. Sen jälkeen Bollnäsissä pistetään jackpot jakoon.
Jokimaalla pelillinen päämielenkiinto kohdistuu neljännestä lähdöstä käynnistyvään Toto5-peliin. Haastavalla kierroksella osuvien piikkien etsiminen tulee olemaan avainasemassa.
Illan urheilullinen makupala on ravien seitsemäntenä lähtönä juostava Suomen Cupin karsinta. Napakasti 25 000 euron paalulle sopiva hurjaluokkainen Tekno Grand pääsee pinkomaan pahimpia vastustajia karkuun 60 metrin etumatkan turvin.
Jos laukat eivät haittaa hirmuisessa kunnossa kilpailevaa Antti Veteläisen valmennettavaa, on Morisonilla ja muilla takamatkalaisilla kova haaste edessään. Kuudenkympin pakilta starttaavat myös hyvävireinen Elan sekä valmentajansa Tapio Perttusen MT Hevosille tipsaama Trö Kasper.
Jokimaan ahkerin ohjastaja on tiistaina kotiradan Esa Holopainen seitsemällä ohjastustehtävällään. Maamme ajajaliigaa hallitsee edelleen suvereenisti Santtu Raitala. Kun helmikuun loppu lähestyy, Raitalalla on jo 61 voittoa kasassa.
Toiseksi eniten ohjastajista on voittoja kerännyt Jarmo Saarela 26 tikullaan. Hannu Torvinen on kolmantena 22 voitollaan.
Jokimaan ravit alkavat kello 18.00. Toto5 rullaa käyntiin kello 19.10.
Välittömästi Jokimaan perään alkaa Bollnäsin Toto64, jossa on tiistaina noin 85 000 euron jackpot.
Bollnäsin kuusnelosen pelatuin hevonen on päätöskohteen Realize’em. Kaksivuotiskaudellaan hevonen ei löytänyt Öystein Tjomslandin valmennuksesta starteissaan ravirytmiä. Viime vuonna kolmivuotiaana tamma ei päässyt starttiin ollenkaan.
Alkuvuodesta Markus Pihlströmin treenaamana Tactical Landingin tytär on voittanut molemmat kilpailunsa. Viime startissaan Solvallassa tamma otti keulat ensimmäisellä takasuoralla. Loppusuoralla Realize’em irtosi muista ja voitti lähtönsä suorastaan haukotellen.
Bollnäsin Toto64-peli starttaa kello 20.30.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat