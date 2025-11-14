Viikonlopun ravit: Morison pyrkii historianlehdille – lämminveristen kärkilähtönä Käpylä GP Kotimainen raviviikko huipentuu lauantaina maan pääradalle Vermoon. Lauantaista lähtien Suomen raveissa on voimassa kenkäpakko.

Jaa Kuuntele

Jos Juha Utalan ajama Morison voittaa lauantaina, se nousee kaikkien aikojen eniten ansainneeksi suomenhevosruunaksi. Nyt niukasti sen edellä ovat Polara ja Stallone. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Toni Sarkama

Perjantai 14. marraskuuta

Perjantaina ravataan kahdella paikkakunnalla torstain Oulun ravien siirryttyä perjantai-illaksi. Sen lisäksi ravataan myös Kouvolassa kymmenen lähdön verran. Ykkösravien aikataulua noudattaa Kymenlaakso, missä ravit starttaavat kello 18.00. Toto5-pelin jättöaika päättyy kello 19.10.

Kouvolassa Tapio Perttusella on hyvät voittosaumat Stop The Pressin ja Juliett Ordenin kanssa.

Oulussa ensimmäinen lähtö starttaa kello 18.37. Toto5-peli starttaa kello 19.41.

Green River’s Zack on Ponsse Cup -karsinnan selvä ennakkosuosikki. Santtu Raitala ohjastaa Kari Lehtosen valmennettavaa. Raitala-Lehtonen-kaksikolla on voittosauma myös Warrior Princessin kanssa neljännessä kohteessa.

Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan Halmstadin ja Bodenin kaviourilla xpress-muodossa. Jälkimmäisellä radalla riittää runsaasti suomalaisväriä.

Peliaika päättyy kello 21.30.

Lauantai 15. marraskuuta

Vermossa ravataan tämän lauantain Toto75-kierros. Iltapäivä huipentuu lämminveristen perinteiseen Käpylä Grand Prixiin tänä vuonna 8000 euron ykköspalkinnolla. Alessandro Gocciadoron valmentama Dundee As tulee Suomi-visiitille selvänä ennakkosuosikkina. Ori kilpaili aiemmin tänä vuonna muun muassa Åby Stora Prissä.

Lähtöä aiemmin ravataan kylmäveristen kultadivisioonakarsinta, missä vanha kunnon Morison tavoittelee ykkössijan lisäksi kaikkien aikojen eniten tienanneimman suomenhevosruunan titteliä. Se toteutuu, mikäli Morison kaartaa lauantaina voittajakehään.

Kierroksen luottohevosiin kuuluu neljännessä kohteessa kilpaileva E.L.Maestro.

Iltapäivän avainasioita on jo useampana vuotena käytössä ollut kenkäpakko, joka astuu taas voimaan lauantaina kestäen neljä kuukautta.

Vermon ravit alkavat kello 13.00. Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 14.45.

TotoTV-studiolähetys kello 13.00-17.00.

Ruotsin Toto85-kierros ratkaistaan Eskilstunan kaviouralla, missä väriä kohdelähtöihin tuovat Breeders’ Crown -finaalit.

Jouni Hillbomin Molly Jo Poof kilpailee kolmevuotiaiden tammojen finaalissa. Vastassa on Petri Salmelan valmentama ja Mika Forssin ohjastama Kobra Brick. Oriiden ja ruunien puolella starttaa Timo Nurmoksen tallin Knoxville. Nelivuotiaiden tammojen finaalissa nähdään Salmelan tallin Lilium Sisu ja Laakkosen veljesten omistamat sekä kasvattamat Vivillion ja Screen Time Limit.

Nelivuotiaiden oriiden ja ruunien finaalin suosikki on Jörgen Westholmin tallin Dream Mine, jonka rattaille palaa Uudesta-Seelannista kotiin saapunut Mats E Djuse.

Peliaika päättyy kello 17.10.

Sunnuntai 16. marraskuuta

Sunnuntaina ravataan Seinäjoella kymmenen lähdön päiväravit. Illan pääpeli on Toto5, joka starttaa ravien neljännestä lähdöstä.

Ensimmäinen lähtö starttaa kello 13.07. Pääpelin jättöaika päättyy kello 14.10.

Ruotsin GS75-peli ratkaistaan Rommen kaviouralla. Hanna Lepistön valmentama ja Mika Forssin ohjastama Global Freedom viidennen kohteen avainhevosia.

Peliaika päättyy kello 16.00.

Ranskan pääradalla Vincennesissä tapahtuu sunnuntaina. Prix d’Ameriquen ensimmäinen esikilpailu Prix de Bretagne on varsinkin ruotsalaisille herkullista katsottavaa, kun paikkaa neljän parhaan joukkoon, ja suureen finaaliin, hakevat vuoden takainen UET-voittaja Epic Kronos sekä Daniel Wäjerstenin ässä Borups Victory.

Suomalaisittain mielenkiintoa riittää kahden lähdön verran. Antti Ojanperän Ranskan valloitus käynnistyy kahdella yrityksellä. Montédebyyttinsä François Lagadeucin ratsastamana tekevä Goodwin Zet kilpailee ravien kolmannessa lähdössä. Seitsemännessä lähdössä Santtu Raitala ohjastaa Combat Fighteriä, joka starttaa autolähdössä matkaan takarivistä.