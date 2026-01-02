Flaps Out jatkaa tappioitta Suomessa Marinka Salmisen valmentama Flaps Out on ottanut jo neljä peräkkäistä voittoa maan pääradalta Vermosta. Lujaa lähtevä ruuna saanee taas keulat ja viime kerran tyylisellä suorituksella viides peräkkäinen voitto on ulottuvilla. Kurri Jari Boko toimii vihjeen toisena ankkurina.

Marinka Salmisen valmentama ja Ari Moilasen ajama Flaps Out on aloittanut Suomessa hienolla voittoputkella. Kuva: Kaisa Stengård

MT Hevoset | Ravivihjeet Juha Jokinen

Ensimmäisen T75-kohteen suosikit lähtevät parhailta paikoilta. Daisy Garden on tehnyt kaksi hyvää esitystä peräkkäin ja ohjastaja Tuukka Varis pystyy valitsemaan taktiikan mieleisekseen. Turun voitossa Daisy Garden kulki kirikierroksen 13,4-vauhtia ja viimeksi se oli keulasta toinen 11,5-lopetuksen päätteeksi.

Estelle Travian on hevonen, jolle jopa keulapaikka voisi olla tarjolla. Hevonen on vahva ja vauhtikestävä, joten edes paikka kärjen kupeella ei vie sen mahdollisuuksia. Keulasta voitto olisi todennäköinen.

Fortnite ei ole viime aikoina voitoilla juhlinut, mutta juoksun onnistuessa se osaa kiriä terävästi. Janis Joplin Sisu voi saada suosikkien takaa maukkaat asemat, eikä voittokaan saa yllättää.

Tatu sai ansaitun täysosuman Kouvolasta. Lähtölaukka pudotti hevosen joukon hännille, mutta paikka löytyi kolmannen radan kiertelyn jälkeen toisesta ulkoa. Vetoapu karkasi edestä 1200 metriä ennen maalia. Jukka Torvinen kaasutti Tatulla kolmannella puolikkaalla vauhdin 26-lukemiin ja keulapaikka irtosi viimeiseen kaarteeseen mentäessä. Loppu oli hevosen selkeää hallintaa ja voitto irtosi helposti.

Nauriskydön Origon laukkasi viimeksi alussa ja menetti mahdollisuutensa saman tien. Viiteen viimeiseen kilpailuun ruuna on parantanut koko ajan ja napannut niistä kolme voittoa ja yhden kakkosen.

Epävarma Suvipotti on lahjakas menijä, joka punnertaa aina vahvasti perille asti. Rata neljä voltista tuo mukanaan ison laukkariskin, mutta ehjällä juoksulla se pystyy ehdottomasti taistelemaan voitosta.

Trö Kasper on kolmannen kohteen idea. Tapio Perttusen suojatti oli huikean hyvä Teivon kilpailussaan, jossa se kiri lujaa toiseksi, vain niukasti Morisonille hävinneenä. Vastaavalla tasolla kilpaillessaan se on vaikeasti kukistettavissa.

Kukkarosuon Kurko hakee vielä parasta kuntoaan, mutta pystyy luokallaan taistelemaan voitosta. Perusmatkan kaksikko Metsärinteen Rambo ja Jazzå pyrkii heti alussa karkuun kovilta takamatkalaisilta.

Space Oddity teki Kouvolassa hienon juoksun keulasta. Vauhti pysyi reippaana koko matkan, mutta 12,5-lopetus irtosi silti kuin tyhjää vaan. Tällä kertaa keulaan ei välttämättä ole asiaa, mutta nyky vireessään se kuuluu kaikille lapuille.

Cheops tuhri useita kilpailuja laukkoihin, mutta palasi Jokimaalla ravatuissa Mikkelin raveissa tasolleen ja voitti hallitusti. Juliet Ray ja fysiikallaan hurmaava Donna Barosso lukeutuvat myös pelihevosiin.

Flaps Out otti kolme ensimmäistä voittoaan Suomessa komeilla kireillä parijonosta. Viimeksi voitto irtosi kevyesti keulasta. Hevonen kiihtyy kuin tykin suusta ja ohjastaja Ari Moilanen saanee tehdä keulassa täysin oman juoksunsa. Erittäin harvinainen viides peräkkäinen Vermon voitto on todennäköinen.

Kurri Jari Boko on kuudennen kohteen paras hevonen. Teivon voitto tuli helposti keulasta ja viimeksi ori runttasi toisen kierroksen alle 12-vauhtia ja pinnisti kärjen kupeelta toiseksi.

Takarivi on suuri miinus, mutta Iikka Nurmonen pystyy ajamaan kisan hevosen vahvuuksiin luottaen.

Keulaan pyrkivä Kyle Webb on vaarallinen vastustaja, jos se saa hääriä keulassa omaa vauhtiaan.

Viimeisen kohteen ideat ovat Napoleon Cash ja The Lost Batallion. Ensin mainittu kiersi Suomen debyytissään toisen kierroksen ulkoradoilla. Maalisuoran alkuun saakka hevonen taisteli lähdön parhaista paloista. Lopun pieni taipuminen oli juoksunkulkuun nähden ymmärrettävää. Paikka on ikävä ja vastus tasokas, mutta Kuopion perusteella voittokaan ei yllättäisi.

The Lost Battalion jäi samaisessa Kuopion lähdössä voimissaan pussiin ja näytti aikaisempia kilpailuja paremmalta. Kasvattajakruunun sankari omaa kovan kapasiteetin ja sopivalla juoksulla se taistelee Vermossa voitosta.

Zebulon, Bigwig Swamp ja Dorea Frido ovat myös hyvässä kunnossa, eikä niitä kannata jättää pois kupongilta.

Viikon varma – T75-5: 6 Flaps Out

Monipuolinen ja nopea ruuna lähtee lujaa ja ottanee porukan heti hallintaansa.

Viikon väistö – Toto75-4: 3 Digthislass

Ei ole ollut aivan parhaimmillaan. Voi saada hyvän reissun kärjen tuntumassa, mutta voitto olisi silti yllätys.

Viikon idea – Toto75-1: 9 Janis Joplin Sisu

Pääsee suosikkien takaa hyviin asemiin. Kirii napakasti, jos tilat aukeavat lopussa.