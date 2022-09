Päivän ravit: Keskiviikkoravit palaavat takaisin pääradalle Vermoon Keskiviikon pääpeli Toto65 palaa viikon tauon jälkeen takaisin pelin kotiradalle Vermoon.

Vermon ravi-ilta pitää sisällään kymmenen lähtöä. Jo ennen Toto65-pelin alkua jaetaan hyvää rahaa. Kolmas lähtö on kaksivuotiaiden lämminveristen Junnustartti-finaali. Voittajalle on tarjolla 5000 euroa. Karsintavoittajat MAS Henri ja Sahara Commander kohtaavat Pekka Korven tallin Dream Combon.

Toto65-pelin avauskohteessa iskevät yhteen Derby-päivänäkin kohdanneet Gal Gadot Racing ja Goodygoodytwoshoes. Tuolloin ensin mainittu veti pidemmän korren.

Toinen ja viides kohde ovat Salamakypärät-ohjastajalähtöjä. Ensimmäisessä lähdössä Jere Hurmeen ohjastama Chase on suosikki. Toisessa lähdössä Patri Filatoffin ohjastama BWT Ellospank kohtaa Tuukka Variksen ajaman Mr Big Moneyn.

Päätöskohteessa kohtaavat Way To Go, Sahara Sandstorm, Hierro Boko ja Com Milton.

Vermon ravit alkavat kello 18. Toto65-peli starttaa ravien neljännestä lähdöstä kello 19.10.

Ruotsin puolella ravataan kahden paikkakunnan taktiikalla. Xpress-illan rataparina toimii Solvalla ja Bergsåker. Timo Nurmoksen talli on jälleen avainroolissa Solvallan Toto86-kohdelähdöissä. Jo ennen Toto86-pelin alkua Solvallan kakkoslähdössä starttaa Reijo Himangan omistama Descent Kronos. Jonna Irri valmentaa hevosta.

Toto86-peli starttaa kello 21.30.