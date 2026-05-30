Need’em toi suomalaisjuhlat Solvallaan Elitloppet-viikonlopun ensimmäistä suomalaisvoittoa ei tarvinnut kauaa odottaa. Miika Tenhusen valmentama Need’em voitti Sweden Cup -karsintansa vakuuttavasti keulapaikalta.

Siniristilippu liehui Miika Tenhusen käsissä Need’emin voiton kunniaksi. Hevosen vierellä myös Anna-Kaisa Tenhunen ja Iikka Nurmonen. Kuva: Elina Paavola

Ville Toivonen

Johtopaikka oli valttia Sweden Cupin karsinnoissa, sillä kaikki voittajat tulivat keulasta. Ensin voitti Daniel Redénin tallin Double Deceiver, sitten Dion Tesselaarin Novato – ja sitten Need’em Suomen Tuusniemeltä.

Alkumetrit paineltiin täysiä ja ensimmäisen 250 metrin kellotus oli 05,6. Sen jälkeen vauhti kuitenkin rauhoittui niin, että puolikkaan väliaika oli 08,2 ja kierroksen vain 12,5.

Tässä vaiheessa keulahevosen pullat olivat hyvin uunissa, ja vaikka loppusuoralla haastetta yritettiin heittää monesta tuutista, Iikka Nurmosen ajama Need’em piti helposti pintansa.

Need’emin voittoaika oli 11,1a. Timo Nurmoksen valmentama Jennifer Sisu kiri toiseksi kymmenyksen hävinneenä. Kolmannen finaalipaikan vei Crown rattaillaan Yhdysvalloista saapunut Dexter Dunn.

Lähdön toinen suomalainen Combat Fighter kiri porukan perältä neljänneksi liki samassa rintamassa edellisten kanssa.

Need’em oli monelle suomalaiselle matkakassahevonen, sillä ruunan voittajakerroin oli lähes kymmenen. Viime kisasta sen sijoitus oli kymmenes, kun Need’em jäi Finlandia-ajossa pussiin kaikki voimat tallella.

Need’emiä haastettiin lopussa monen radan voimin, mutta keulahevonen piti pintansa vetolaput ylhäällä. Kuva: Elina Paavola

Nyt vuorossa oli voitto ja jälleen voimia jäi talteen.

”Oljenkorsia jäi käyttämättä, kun vetolappuja ei tarvinnut vetää”, Miika Tenhunen painotti kisan jälkeen tallialueella.

Miika Tenhusen voittoprosentti Solvallassa on tasan sata. Hänen edellinen ja ainoa yrityksensä Elitloppet-viikonloppuna oli kaksi vuotta sitten Need’emin kanssa. Tuolloin Need’em voitti 75-finaalin.

Voittoprosenttia koetellaan kohta uudelleen, kun Sweden Cupin finaali ajetaan lauantain seitsemäntenä lähtönä 600 000 kruunun ykköspalkinnolla.

Need’emille kaksi lähtöä samana päivänä on uusi asia.

”Ainakin Finlandian jälkeen hevonen olisi Iikan mukaan ollut valmis toiseen lähtöön”, Miika Tenhunen totesi.

Combat Fighteriin oltiin tyytyväisiä.

”Saatiin se paikka, mikä oletettiin tuolta saatavan. Hevonen teki hyvän juoksun, mutta tuosta temposta oli mahdotonta tulla paremmin”, ohjastaja Santtu Raitala kommentoi.

Iikka Nurmonen sai nauttia Need’emin kyydistä. Kuva: Elina Paavola

Toisessa Sweden Cupin karsinnassa mukana oli Matias Salon tallin Star Photo S. Se laukkasi kiivaassa alkurynnistyksessä hylkäykseen.

”En oikein tiedä mitä siinä kävi. Vauhti oli tosi kovaa”, ohjastaja Jukka Torvinen totesi. ”Olin menossa keulaan, mutta sisäpuolella hevonen pystyi vähän vastaamaan ja vauhti vaan meni tosi kovaksi.”