Dundee As hyödyntää viimeisen mahdollisuuden – Lahden 75-ravit ajetaan keskiviikkona kello 13 alkaen Keskiviikkona Lahdessa kello 13 alkaen ravattavan vuoden viimeisen T75-kierroksen erikoisuutena on viimeinen mahdollisuus -kisa hevosille, jotka eivät ole tällä kaudella voittaneet. Kovaluokkainen Dundee As on sen suuri suosikki.

Jaa Kuuntele

Dundee As pyrkii Lahdessa voittojen tielle. Keskiviikkona rattailla on Tuukka Varis, arkistokuvassa Santtu Raitala. Kuva: Kaisa Stengård

MT Hevoset | Ravivihjeet Juha Jokinen

Hanna Lepistön valmentama huippuori oli vihjeen varmana jo viimeksi. Silloin hevonen oli kaukana parhaastaan, eikä saanut missään vaiheessa otetta kärjestä.

Yhteen kilpailuun on kuitenkin turha tuijottaa, joten sopivassa sakissa tämän kauden voittotili auennee viime tipassa.

Rivin toinen tukipilari on neljästi viidellä yrityksellään tällä kaudella voittanut Making Miracles. Anne Kankaan suojatin voitot ovat tulleet vakuuttavalla tyylillä.

Ensimmäinen kohde on tasokas koitos, jossa varman päälle pelaajat rastaavat kupongille neljä hevosta.

Amanda Evo, Steady And Quick, Jacques Hyneman ja Felix S.H. ovat kaikki upeassa kunnossa ja pystyvät onnistuessaan voittamaan. Systeemiin mahtuu kuitenkin vain kaksi ensin mainittua.

Uzi X.O. kierteli Jokimaalla loppukaarteen neljättä rataa pitkin ja taisteli voitosta maaliin saakka. Samassa lähdössä asiallisen esityksen teki myös Glamour Valley, joka sijoittui samalla ajalla kolmanneksi.

Special Prime avasi tuossa lähdössä 11-kyytiä ja taipui niukasti totosijoilta. Startti alla hevonen voi parantaa oleellisesti.

North Madeleine on luonnikas tamma, joka kilpailee hyvässä vireessä. Viimeksi juoksusta tuli liian raskas, mutta esitys oli silti positiivinen kovassa porukassa.

Kolmannen kohteen Barkov Evo on parantanut otteitaan pikkuhiljaa. Takarivi ei ole suuri miinus vahvalle hevoselle. Jolie Sisu oli viimeksi rauhallinen ja startti alla se kannattaa huomioida ajoissa.

Kuopiossa johtavan rinnalta voittanut Picasso Kähö ja säästeliään juoksun kärjen takana saava Rose`s Hero saavat myös paikan systeemistä.

Dundee As oli iso pettymys viimeksi tasokkaassa T75-lähdössä. Teivon kilpailussa se polki viimeiset 400 metriä alle 09-vauhtia ja kiri lujaa kolmanneksi. Mikäli vire on lähelläkään Teivon kisan tasoa, ohjastaja Tuukka Varikselta kysellään lähdön jälkeen voittoisia tunnelmia.

Making Miracles on ottanut jo neljä peräkkäistä voittoa, eikä hevosen ole tarvinnut vielä näyttää koko kapasiteettiaan. Hannu Torvinen suunnistanee juoksuradalta heti kohti keulapaikkaa, eikä Anne Kankaan valmennettava ole siitä kukistettavissa.

Kuudes kohde on haastava suomenhevosten lähtö, jossa mielenkiintoisimmat hevoset aloittavat pitkältä takamatkalta. Piristymisen merkkejä osoittanut Prisit Pardoo ja pitkältä tauolta laukkoihin sotkenut Tuliveera tulevat talven mittaan varmasti pärjäämään.

Virran Välke on systeemin hevosista varmin kilpailija, mutta voittaakseen kaiken pitää mennä ihan nappiin.

Vuoden viimeinen T75-lähtö on hieno lämminveristen koitos. Herbie Malibu kiersi Vermon T75-finaalissa viimeisen kierroksen ulkoradoilla 11,7-vauhtia. Kouvolan voitto tuli ilmavalla tyylillä ja varaa jäi paljon.

Oh What A Knight osaa voittaa ja kuuluu hyvältä paikaltaan kupongille. Supreme Tarantellan tilalle vihjeeseen mahtuu suosikkien takana hepon juoksun saava Highlight Bogeyman, jonka kauden avausvoitto roikkuu ilmassa.