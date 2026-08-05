Päivän ravit: Derbyfinalistit selvitetään VermossaVermossa on tänään upea ravipäivä, sillä Derbyn karsinnoissa nähdään suomalaisen lämminverikasvatuksen helmiä.
Derbyn karsintoihin ilmoittautui lopulta 58 hevosta, joten karsintoja saatiin kasaan kuusi kappaletta. Eniten tienanneista nelivuotiaista lämminverisistä karsintoihin ei osallistu Arctic Fiona. Fuego Combo on jäänyt keskiviikon karsintalähdöstään pois.
Kisan ennakkosuosikit saivat keskimäärin suosiolliset lähtöradat karsintoihin. Piccolo Cocktail ja Magnitude starttaavat omissa karsinnoissaan kakkosradalta. Tero Pohjolaisen Karsten starttaa Magnituden viereltä kolmosradalta ja Timo Nurmoksen tallin Hatrick Match viitoselta rattaillaan Jorma Kontio.
Piccolo Cocktailin lähdössä on mielenkiintoisia haastajia. Uranus Orden oli viimeksi keulasta parempi.
Samassa karsintalähdössä on myös Ruotsista saapuva Jonna Irrin kaksikko Tougherthanothers ja Margaritaz, jolle arvontakone on iskenyt huonoimmat mahdolliset ulkoratojen lähtöpaikat. Jonna Irrin mietteitä voi lukea keskiviikkona MT Hevosista.
Markku Niemisen ykköskorin karsijat lähtevät liikkeelle kohtalaisista asemista. Suur-Hollolan nelivuotispokaalin kuukausi sitten voittanut Make Cash starttaa omassa karsinnassaan nelosradalta.
Ancion lähtöpaikka on omassa karsintalähdössään hieman ulompana, mutta kuutosradalta starttaava Kriteriumin sankari saattaa hyvinkin saada keulat sovinnolla.
Jokaisesta kuudesta karsintalähdöstä pääsee kaksi parasta hevosta Derbyn finaaliin, joka ajetaan Vermossa lauantaina 15. elokuuta. Derbyn voittaja kuittaa 100 000 euron kokoisen ykköspalkinnon.
Derbykarsintojen iltana lämminveriset ovat pääosassa, mutta kylmäverisillekin on kaksi lähtöä. Pronssidivisioonakarsinnassa pelikansa odottaa Vilkkeen Villin voittoa.
Teemu Okkolinin suojatti palasi viime viikolla Kouvolassa voittojen tielle todella hienolla esityksellä. Oriin odotetaan kuittaavan keulat, mistä se olisi tälläkin kertaa todella vahvoilla.
Ruotsin pääravit ajetaan keskiviikkona Mantorpissa. Illan tärkeimpänä antina ovat Breeders’ Crownin alkuerät, joita on sekä kolmivuotiaille että nelivuotiaille lämminverisille. Tammoille sekä oriille ja ruunille on omat alkuerät molemmissa ikäluokissa.Artikkelin aiheet
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