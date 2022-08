Päivän ravit: Vermossa ravataan Suuri Suomalainen Karsintailta – Norjassakin karsitaan nelivuotiaat Derbyjen finaaleihin Yksi ravivuoden parhaimmista keskiviikoista on täällä. Kotimaan pääradan Vermon lisäksi ravataan myös Ruotsin ja Norjan pääradoilla Solvallassa ja Bjerkessä.

Vermossa on timanttinen ravi-ilta. Nelivuotiaiden kruunu Suuri Suomalainen Derby ajetaan puolentoista viikon päästä ja keskiviikkona ratkeaa finaaliin pääsevät hevoset. Ilta pitää sisällään kuusi karsintaa, joista kaikista etenee kaksi parasta 3. syyskuuta ajettavaan finaaliin. Finaalin voittajalle on luvassa maineen ja kunnian lisäksi 120 000 euroa. Karsintojen voittajat kuittaavat 10 000 euroa.

Ensimmäisessä karsinnassa starttaa jättisuosikkina Kenneth Danielsenin supertamma Dusktodawn Boogie. Sen takana taistelee finaalipaikasta Speedy Norwegian ja Mr Stahl.

Toinen karsinta on illan tasaisin koitos. Finaalipaikoista kamppailevat muun muassa Sahara Flames, Where Is My Mind, Time Match ja American Zakke.

Kolmannessa karsinnassa Magic Madonna on lähellä koko matkan johtoa. Hanttiin laittaa Deep Blue Font.

Neljännessä karsinnassa huippuvireinen Magazine Match kohtaa Kriteriumin sankarin Planbeen. Näille laittaa kampoihin Stormy Stride.

Viidennessä karsinnassa on vahvoilla Timo Nurmoksen tallin kaksikko Velvet Gold ja EL Jetpack.

Kuudennessa karsinnassa on vain yksi suuri suosikki. Jari Kinnusen Shackhills Twister pyrkii kirkastamaan Kriteriumin hopeasijan kullaksi nelivuotiaiden ykköskilpailussa. Sitä haastaa tiukimmin Salam Aleikum.

Vermon ravit alkavat kello 18. Toto65-peli starttaa lähdöstä neljä kello 19.10.

Ruotsin Xpress-kierros ravataan tällä kertaa kahdessa maassa. Rataparina toimivat Ruotsin päärata Solvalla ja Norjan päärata Bjerke. Jälkimmäisellä radalla ratkaistaan Derbyjen finalisteja neljässä Tammaderbyn karsinnassa ja kolmessa Derby-karsinnassa. Kaksi Derby-karsintaa ajetaan Ruotsin Toto86-pelin kohdelähtöinä. Solvallan kohdelähtöinä ajetaan huipputasoiset kolmevuotislähdöt.

Jo ennen Toto86-kierrosta Solvallassa ajetaan naisten ohjastajaottelu, missä Suomea edustavat Miia Salminen ja Suvi Vaittinen.

Toto86-pelin jättöaika päättyy kello 21.30.